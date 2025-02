Alluce valgo: di cosa si tratta e come si cura

L'alluce valgo si manifesta con una deformazione progressiva dell'avampiede che interessa il primo raggio, cioè l'alluce e il primo metatarso, una delle ossa metatarsali (parte dello scheletro del piede situata tra la caviglia e la base delle dita).

L'alluce valgo è caratterizzato da:

lo spostamento del primo metatarso dall'alluce verso la parte interna del piede;

l'articolazione tra il metatarso e la prima falange dell'alluce (articolazione metatarso-falangea) che diventa molto sporgente, formando una protuberanza sul bordo interno dell'avampiede, da cui il nome " alluce valgo " o esostosi e questo gonfiore può causare forti dolori .

e questo gonfiore può causare . la deformazione può manifestarsi a qualsiasi età,colpisce il 30% degli anziani e il 2% dei bambini e in nove casi su dieci colpisce le donne. L'alluce valgo generalmente si manifesta tra i 40 e i 50 anni.

Se l'alluce valgo non viene curato, la deviazione può peggiorare notevolmente. In questa fase si può osservare uno spostamento del peso corporeo sul resto del piede, con conseguente rischio di calli , duroni e altre deformazioni delle altre dita. Questa deformazione progressiva devia l'alluce valgo verso le altre dita del piede (la più nota è l'alluce valgo del secondo dito ) e comporta il rischio di osteoartrite delle articolazioni del piede e di infiammazione dell'articolazione metatarsofalangea (borsite). L'alluce valgo può variare da un semplice fastidio estetico a una vera e propria difficoltà e dolore nel camminare.

Quali sono le diverse fasi dell'alluce valgo?

La gravità dell'alluce valgo è correlata all'angolo di deviazione e all'entità delle complicazioni, in particolare in altre zone del piede. La valutazione visiva consente di osservare l'angolo di deviazione utilizzando la scala di Manchester. ll piede è considerato "normale" se l'angolo formato tra il primo metatarso e la prima falange, nonché l'angolo tra il primo e il secondo metatarso, sono inferiori a 10°.

Alluce valgo lieve: deviazione inferiore a 20°. Solitamente non si verificano difficoltà di deambulazione o fastidi estetici.

Alluce valgo moderato: deviazione tra 20 e 40°. L'alluce entra in conflitto con il secondo dito e possono verificarsi dolore, difficoltà a camminare e disagio estetico.

Alluce valgo grave: deviazione superiore a 40°. L'alluce passa sotto o sopra il secondo dito, possono essere presenti osteoartrite, infiammazione dell'alluce valgo (dolore, calore e gonfiore), nonché calli e duroni sulla parte anteriore del piede e si potrebbe presentare difficoltà a camminare e disagio estetico.

Quali sono le cause dell'alluce valgo?

L'alluce valgo si sviluppa con il tempo. Diversi fattori predispongono a questa deformazione: lo sport, i traumi, le calzature inadeguate possono accentuare un alluce valgo già insorto, ma il fattore genetico è importante. E' il primo metatarso a muoversi in direzione opposta all'alluce, quindi l'articolazione cambia forma, assumendo l'aspetto di una protuberanza. Infine, senza trattamento e se non vengono eliminati i fattori di rischio, può verificarsi un'infiammazione (borsite). Con il tempo, il paziente rischia di sviluppare l'osteoartrite del piede e il deterioramento e la deformità delle altre dita.

Quali sono i fattori di rischio dell'alluce valgo? chi è a rischio?

Diversi fattori entrano in gioco nel verificarsi dell'alluce valgo:

indossare scarpe inadatte (troppo strette, troppo piccole, tacchi alti, punte, ecc.);

una storia familiare di alluce valgo (nel 25% dei casi l'alluce valgo è ereditario);

età (e menopausa nelle donne);

sovrappeso o obesità;

piede "egizio" (alluce più lungo del secondo dito);

una deformazione preesistente delle dita del piede (primo dito troppo lungo) o del piede ( piede piatto );

praticare uno sport che sottopone i piedi a stress: ballare, correre, giocare a calcio, giocare a pallamano, sono sport che aumentano l'osteoartrite del primo raggio, che è una zona di appoggio privilegiata del piede;

una malattia neuromuscolare, reumatica o un'anomalia del collagene.

Quali sono i sintomi dell'alluce valgo?

L'alluce valgo è facile da riconoscere. Si presenta come un rigonfiamento che si forma sul bordo esterno dell'articolazione dell'alluce. Sotto l'effetto di queste costrizioni meccaniche, l'alluce si deforma progressivamente in tre dimensioni : si sposta verso l'interno, si solleva e ruota su se stesso e questa torsione continua può essere dolorosa.

I sintomi più comuni sono:

la comparsa di un rigonfiamento alla base dell'alluce (alluce valgo);

forte dolore nella zona della deviazione delle ossa dell'avampiede e dell'alluce valgo;

difficoltà a indossare le scarpe , causata dal dolore e dalla deformazione;

una destabilizzazione dell'articolazione dell'alluce.

L'alluce valgo può causare disagio estetico e difficoltà a camminare.

Quali sono le complicazioni dell'alluce valgo?

Se l'alluce valgo non viene curato, può portare a:

osteoartrite delle articolazioni del piede ;

infiammazione e arrossamento nella zona dell'alluce valgo (borsite) e se non viene curata, è probabile che si diffonda alle articolazioni ( artrite ) o addirittura alle ossa ( osteite );

la comparsa di calli e duroni sulle altre dita dei piedi;

una deformazione delle altre dita del piede ( dita ad artiglio).

È possibile prevenire questa deformità dell'avampiede?

Per poter camminare, è necessario trasferire il peso del corpo sulle dita dei piedi vicine e se sottoposti a sollecitazioni eccessive, possono a loro volta deformarsi. Prima che si arrivi a questo punto, è possibile adottare delle semplici misure per fermare la progressione della malattia.

Per prevenire la comparsa dell'alluce valgo è quindi importante:

indossare scarpe larghe, con punta arrotondata, realizzate in materiale morbido e con tacchi alti non più di 3-4 cm (evitare quelle a punta);

correggere i disturbi statici (posturali) del piede (come il piede piatto) utilizzando plantari ortopedici ;

controllare il peso perché il sovrappeso può danneggiare l'arco plantare;

nei casi più gravi, isolare la cipolla circondandola con una protezione specifica;

se l'alluce valgo è infiammato (borsite), applicare un impacco di ghiaccio sulla zona dolorante;

trattare calli, duroni e duroni che compaiono sulle zone di appoggio dell'avampiede oppure consultare un podologo.

Fare attenzione ai piedi dei bambini

I fattori contribuenti possono essere identificati molto precocemente e corretti. Si consiglia una prima consulenza a partire dall'età di 4 anni per fare il punto della situazione, poi ogni due o tre anni se non ci sono problemi. L'adolescenza è un'età chiave e per praticare sport ad alto impatto come il calcio o il tennis è necessaria una valutazione.

Alluce valgo: quando rivolgersi al medico?

Bisogna consultare un medico nei casi in cui:

la "cipolla" è infiammata e dolorante;

l'alluce valgo peggiora, provocando disagio funzionale durante la deambulazione.

Come viene diagnosticato l'alluce valgo?

La diagnosi dell'alluce valgo viene confermata da un esame clinico effettuato da un medico. L'esame clinico può essere integrato da un esame podoscopico .Per quantificare la deformità è possibile utilizzare le radiografie delle dita e del piede .

Qual è il trattamento per l'alluce valgo?

Per alleviare efficacemente questa deformazione dell'avampiede, è consigliabile indossare scarpe adatte al proprio piede e proteggere l'alluce valgo per limitare l'attrito e per limitare il dolore potrebbe essere necessario assumere antidolorifici.

Nell'ambito della pratica sportiva l'alluce valgo richiede un adattamento: bisogna prima rivolgersi a un podologo per verificare se sono necessarie protezioni, plantari adatti ai piedi ma anche alla pratica. Il podologo può progettare ortesi plantari o per le dita dei piedi per migliorare i punti di appoggio e/o correggere la posizione del piede e delle dita. Per rallentare o addirittura ridurre la deformazione articolare e alleviare il dolore, si può ricorrere alla mesoterapia (iniezione di microdosi di sostanze medicinali appena sotto la pelle, nelle immediate vicinanze dell'alluce valgo).

A volte è necessario un intervento chirurgico

Se con i metodi precedenti non si ottiene alcun miglioramento e per riportare l'alluce al suo asse normale, si può ricorrere all'intervento chirurgico . Lungi dall'essere banale, consiste nel raddrizzare l'alluce, tagliando parzialmente i pezzi di osso che ostacolano la sua estensione, prima di fissarlo. A volte è necessario intervenire sui tendini e sui legamenti. L'obiettivo è ripristinare il normale supporto. Possono verificarsi degli insuccessi e la convalescenza è lunga: occorrono da 1,5 a 2 mesi prima di tornare al lavoro e il dolore può scomparire entro un anno. L'intervento chirurgico per l'alluce valgo viene solitamente eseguito in anestesia locale, spinale o, più raramente, generale. Il ricovero ospedaliero avviene generalmente in una struttura chirurgica ambulatoriale.

Esistono diverse tecniche chirurgiche . La tecnica più comunemente utilizzata è quella di praticare un'incisione attraverso la "cipolla".

Un'altra tecnica prevede la realizzazione di mini-incisioni sotto controllo radiografico. Salvo casi particolari, è sconsigliato operare entrambi i piedi contemporaneamente: si consiglia di lasciare trascorrere un intervallo di tempo compreso tra sei mesi e un anno tra i due interventi.