Aria condizionata e mal di gola: come evitarlo e proteggersi?

Con l'arrivo del caldo, si è tentati di accendere l'aria condizionata, in auto, in camera da letto e persino sul posto di lavoro. È difficile farne a meno, è vero, soprattutto durante un'ondata di calore . E' necessario fare attenzione ai suoi effetti collaterali, soprattutto sulla gola. Formicolio con raucedine, dolore, difficoltà a deglutire , sensazione di bruciore. L'aria condizionata potrebbe essere la causa.

Aria secca e di scarsa qualità = irritazione della gola

Uno dei primi effetti dell'aria condizionata è la secchezza dell'aria ambiente . Quest'aria secca irrita direttamente le mucose, in particolare quelle del naso e della gola. Infatti, una gola secca è più soggetta a dolore e infiammazione.

L'aria diffusa dall'impianto di climatizzazione è spesso di scarsa qualità, soprattutto in impianti vecchi , mal manutenuti o mal progettati. Questa corrente d'aria può sollevare allergeni, polvere, acari e inquinamento atmosferico. Il risultato è che l'aria colpisce le vie respiratorie superiori e mette costantemente alla prova il sistema immunitario, soprattutto nelle persone con allergie o asma e questo può causare mal di gola persistente .

Studi hanno confermato questo legame. Una pubblicazione del 2023 mostra che le persone che lavorano in un ambiente climatizzato soffrono significativamente più di sintomi come naso che cola, mal di gola o tosse persistente rispetto a coloro che sono esposti all'aria naturale.

Una causa di infezioni come raffreddori e tonsilliti

Oltre all'irritazione diretta, la secchezza dell'aria causata dall'aria condizionata può creare microfessure nelle mucose, vere e proprie porte d'ingresso per virus e batteri circostanti. Queste microlesioni nella gola possono rapidamente evolvere in tonsillite (tonsillite) o rinofaringite ( raffreddore con mal di gola). Il naso che cola e mal di gola sono i classici sintomi di una sindrome da raffreddamento.

Anche l'aria fredda dell'aria condizionata gioca un ruolo negativo perchè provoca un calo dell'immunità locale (diminuzione dell'attività dei macrofagi e di altre cellule immunitarie nella gola), in particolare nei tessuti della mucosa faringea, che diventano quindi meno efficaci nel difendersi. Man mano che il sistema immunitario si indebolisce localmente, la gola diventa più vulnerabile alle infezioni respiratorie.

A volte causa di tonsillite batterica e virale più grave

Una rivista scientifica sottolinea inoltre che negli ambienti ospedalieri , sistemi di condizionamento dell'aria mal manutenuti e privi di filtri adeguati possono diffondere agenti patogeni come muffe e batteri, responsabili di problemi respiratori nelle persone vulnerabili. Le complicazioni di queste infezioni parassitarie o batteriche possono poi essere gravi nei pazienti immunodepressi. Inoltre, alcuni ricercatori mettono in guardia anche dal rischio aumentato di trasmissione virale tramite sistemi HVAC scarsamente filtrati , che favoriscono la diffusione di virus respiratori.

I comportamenti giusti per evitare il mal di gola

Ecco alcuni semplici consigli per evitare il mal di gola causato dall'aria condizionata.

1. Impostare correttamente la temperatura

Limitare le differenze di temperatura tra interno ed esterno a un massimo di 5-7 °C. Ad esempio, se fuori ci sono 30 °C, impostare il termostato a circa 23/24 °C.

Non scendere mai sotto i 20° C , anche se il caldo è intenso.

Per evitare mal di gola al risveglio , si consiglia una temperatura notturna compresa tra 22 e 24 °C .

2. Gestire l'esposizione diretta all'aria fredda

Non dirigere mai il flusso d'aria direttamente verso te stesso, in particolare verso il viso o la gola.

Se possibile, spegni l'aria condizionata in aereo o in autobus oppure evita di puntarla verso se stessi.

Evitate i luoghi con aria condizionata eccessiva e copritevi la gola se dovete rimanerci a lungo.

3. Mantenere le attrezzature ed evitare gli inquinanti

Arieggiare regolarmente i locali climatizzati per rinnovare l'aria e limitare le sostanze irritanti.

Pulire e sostituire i filtri dell'aria condizionata (in casa e in auto) per prevenire la proliferazione di muffe, polvere o batteri.

Sostituire le apparecchiature obsolete, spesso responsabili della scarsa qualità dell'aria.

In generale, è opportuno evitare l'esposizione a sostanze irritanti come il fumo di tabacco, l'inquinamento, ecc.

4. Proteggere e idratare la gola con rimedi e metodi naturali

Se necessario, umidificare l'aria ambiente ( umidificatore d'aria ).

Bere regolarmente e scegliere cibi umidi o addirittura liquidi in caso di secchezza della bocca e della gola per mantenere le mucose ben idratate.

In caso di sintomi:

Bevi una bevanda calda al limone con un po' di miele: ha un effetto emolliente e antisettico.

Succhiare le pastiglie di propoli per lenire la gola e aumentare la produzione di saliva.

In caso di secchezza, usare uno spray nasale o per la gola.

Quali farmaci usare per il mal di gola causato dall'aria condizionata?

Per quanto riguarda i farmaci, se il mal di gola è da moderato a grave, è possibile assumere paracetamolo (rispettando le dosi raccomandate) per alleviare il dolore.

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come l'ibuprofene non sono raccomandati in caso di sospetta malattia infettiva, poiché possono mascherare i sintomi o favorire alcune complicazioni (in particolare nel caso di infezioni batteriche). Ricordate che i farmaci devono essere abbinati al riposo e a uno stile di vita sano per favorire la riduzione del dolore nel tempo.

Quando è opportuno consultare un medico in caso di mal di gola causato dall'aria condizionata?

Si consiglia un consulto medico nei seguenti casi:

il mal di gola dura più di 5-7 giorni

il dolore si intensifica o diventa unilaterale

febbre superiore a 38,5°C

difficoltà a deglutire o ad aprire la bocca

si nota un gonfiore doloroso nella gola o nei linfonodi del collo.

si notano macchie bianche o chiazze biancastre nella parte posteriore della gola (spesso sulle tonsille): questo potrebbe essere il segno di tonsillite batterica (ad esempio mal di gola da streptococco) o di mughetto orale.

si nota un'eruzione cutanea nella gola (piccoli puntini rossi o vesciche);

se si è soggetti a frequenti infezioni ORL o se si ha un fattore di rischio (immunosoppressione, storia di complicazioni ORL).

La teleconsulenza può essere una prima opzione pratica se sei in vacanza e hai bisogno di consigli medici e farmaci efficaci per ottenere un rapido sollievo.

E in auto? Alcune precauzioni per evitare i sintomi dell'angina

All'interno di un'auto , gli effetti nocivi dell'aria condizionata sulla gola possono essere ancora più pronunciati. L'ideale sarebbe accendere l'aria condizionata prima di salire a bordo, quando possibile.

Questo evita di doverla accendere alta quando si sale e poiché la temperatura è già bassa, è possibile spegnerla o abbassarla .

Inoltre non impostare la temperatura troppo bassa .Un climatizzatore impostato tra i 22 e i 24 °C è più che sufficiente per rinfrescarsi senza aggredire le mucose sensibili della gola.