Capelli grigi, uno studio ne ha scoperto le cause

Non più neri ma nemmeno bianchi: in età diverse, uomini e donne cominciano ad avere gradualmente capelli grigi e uno studio effettuato dai ricercatordi della New York University Grossman School of Medicine ne ha scoperto le cause: sarebbero le cellule staminali che perdono la capacità di muoversi su e giù tra i follicoli piliferi.

Qual è il meccanismo

Il procedimento è stato pubblicato in un articolo su Nature che spiega nel dettaglio che non c'è più produzione di pigmento quando le cellule staminali smettono di fare il loro lavoro: a questo punto i segnali biochimici iniziano a venire meno e si perde la tipica colorazione originale a discapito di un capello via via più grigio. L'esperimento è stato eseguito sui topi e particolari tecniche in 3D hanno consentito di seguire quasi in "tempo reale" l'invecchiamento delle cellule e il loro movimento all'interno del follicolo pilifero. I dati hanno messo in luce che con il passare tempo, con la ricrescita e la caduta, aumenta il numero di staminali che smette di muoversi all'interno del follicolo.

La spiegazione degli esperti

" Questi risultati suggeriscono che la motilità e la differenziazione reversibile delle cellule staminali dei melanociti sono fondamentali per mantenere i capelli sani e colorati ", ha dichiarato alla stampa la coordinatrice dello studio, Mayumi Ito. Dopo questa scoperta, il suo team è intenzionato a sviluppare nuove strategie per poter far tornare le cellule staminali al loro corretto funzionamento oppure riuscire a spostarle " nel compartimento germinale del follicolo dove possono produrre pigmento ".

Questi risultati hanno dimostrato che " la motilità e la differenziazione reversibile delle cellule staminali dei melanociti sono fondamentali per mantenere i capelli sani e colorati ”, ha affermato Qi Sun, dottorando presso la New York University e primo autore dello studio. Il processo osservato sui topi sarebbe lo stesso di quello che accade sull'uomo. “ Se così fosse - conclude il ricercatore - si tratterebbe di un potenziale percorso per invertire o prevenire l’ingrigimento dei capelli umani, aiutando le cellule inceppate a spostarsi nuovamente tra i compartimenti del follicolo pilifero in via di sviluppo" .

Alimentazione e stress