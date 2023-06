Depressione e Alzheimer: le differenze e i sintomi da non trascurare

Spesso confuse al momento della diagnosi, la depressione e il morbo di Alzheimer condividono sintomi simili. L'apatia è un esempio. Sebbene l'Alzheimer e la depressione abbiano caratteristiche affini, si possono osservare delle differenze. Innanzitutto, un episodio depressivo maggiore può verificarsi in qualsiasi momento della vita. La malattia di Alzheimer, invece, compare generalmente intorno alla seconda metà della vita, in media intorno ai 65 anni.

Inoltre, le ipotesi sull'origine della depressione sono orientate verso una iperattivazione dell'asse dello stress. A volte è anche attribuito a una disregolazione della produzione e del livello dei neurotrasmettitori (serotonina, dopamina e norepinefrina).

La malattia di Alzheimer, invece sembrerebbe essere legata all’alterazione del metabolismo di una proteina, la proteina precursore della beta amiloide che, per ragioni ancora non conosciute, a un certo punto nella vita di alcune persone inizia a venire metabolizzata in modo alterato portando alla formazione di una sostanza neurotossica, la beta amiloide, che si accumula lentamente nel cervello portando a morte neuronale progressiva.

Come riconoscere la depressione

In Italia, quasi 8 milioni di persone hanno sperimentato o vivranno un episodio depressivo durante la loro vita ma i sintomi di questa malattia non sono sempre ben chiari.

I criteri diagnostici per la depressione sono:

uno stato d'animo depresso quasi tutto il giorno, ogni giorno , che può manifestarsi con il pianto;

quasi tutto il giorno, , che può manifestarsi con il la perdita di interesse in tutte le attività, siano esse legate alla vita quotidiana (fare la doccia, cucinare) o al tempo libero. Questo va in contrasto con lo stile di vita abituale della persona;

in tutte le attività, siano esse legate alla vita quotidiana (fare la doccia, cucinare) o al tempo libero. Questo va in contrasto con lo stile di vita abituale della persona; una significativa perdita o aumento di peso al di fuori di una dieta, o un aumento o diminuzione dell'appetito. La persona non mangerà nulla oppure starà tutto il giorno a cucinare e a fare spuntini in un perenne stato malinconico;

al di fuori di una dieta, o un aumento o diminuzione dell'appetito. La persona non mangerà nulla oppure starà tutto il giorno a cucinare e a fare spuntini in un perenne stato malinconico; insonnia o ipersonnia quasi ogni giorno. La persona si sveglierà molto prima del solito orario, o il contrario, potrebbero anche dormire per diverse ore durante il giorno;

o quasi ogni giorno. La persona si sveglierà molto prima del solito orario, o il contrario, potrebbero anche dormire per diverse ore durante il giorno; uno stato di agitazione quasi quotidiano in cui la persona cammina per casa, sposta oggetti, non sta ferma. In alternativa ci potrebbe essere anche un rallentamento psicomotorio nel caso in cui la persona sia molto lenta nello svolgere ogni attività;

quasi quotidiano in cui la persona cammina per casa, sposta oggetti, non sta ferma. In alternativa ci potrebbe essere anche un nel caso in cui la persona sia molto lenta nello svolgere ogni attività; frequente affaticamento ;

; sensazione di inutilità o senso di colpa eccessiva o inappropriato;

o senso di colpa eccessiva o inappropriato; diminuzione della capacità di concentrazione o difficoltà nel fare scelte ;

; ricorrenti pensieri di morte (non solo paura di morire) e ricorrenti idee suicide (anche senza un piano specifico per suicidarsi).

Questi criteri diagnostici sono ovviamente non cumulativi, alla persona può essere diagnosticata la depressione anche se presentasse solo alcuni di questi sintomi.

Il medico curante o lo psichiatra noterà la presenza o l'assenza di questi sintomi, dopo un colloquio con la persona e/o con un suo familiare. È importante sapere che la depressione è comune negli anziani. Ciò può portare a disturbi cognitivi come disturbi della concentrazione e della memoria e ad una significativa perdita di autonomia.

La depressione negli anziani può portare anche a tentativi di suicidio (a causa della malnutrizione o dell'eccessiva assunzione di farmaci) o addirittura alla morte. È quindi importante incoraggiare la persona anziana a consultare il medico per poter fare una diagnosi corretta il più velocemente possibile. È spesso collegata alla sindrome da allettamento: laddove la depressione insorge lentamente, la sindrome da allettamento si manifesta all'improvviso e provoca gravi danni alla salute dell'anziano.

La depressione può nascondere l'insorgenza della malattia di Alzheimer

Nella metà dei casi, la malattia di Alzheimer inizia con un periodo di depressione e questo rallenta la diagnosi perché i suoi sintomi vengono confusi: a volte bisogna aspettare che la depressione venga curata prima di scoprire la malattia di Alzheimer sottostante. La depressione può iniziare senza una causa apparente tuttavia, durante i colloqui, il medico curante può incoraggiare il paziente a prendere appuntamento con un neurologo, o a richiedere ulteriori esami di accertamento.

La depressione, un sintomo della malattia di Alzheimer

Il 50% delle persone con malattia di Alzheimer soffre di depressione prima o poi e questa può portare ad un peggioramento della situazione. Un paziente depresso può perdere la voglia di allenare la memoria, può anche scoraggiarsi e non assumere più i farmaci che rallentano la progressione della malattia.

Questo sintomo della malattia di Alzheimer può essere spiegato in diversi modi:

danni a una parte del cervello che regola gli stati d'animo;

a una parte del cervello che regola gli stati d'animo; consapevolezza della propria perdita di autonomia;

della propria perdita di autonomia; conoscenza della malattia e quindi paura del futuro.

Accettare la diagnosi di malattia di Alzheimer non è facile, si tratta di affrontare pensieri dolorosi. Inoltre, il morbo di Alzheimer è una malattia temuta da molte persone, per il declino cognitivo che la caratterizza.

Come aiutare chi soffre di depressione

La persona va innanzitutto portata dal medico curante in modo che venga visitata e riceva la diagnosi. Il medico potrà poi indirizzare il paziente verso uno psichiatra o uno psicologo per un trattamento antidepressivo.

Si può aiutare la persona depressa stimolandola e proponendole attività da svolgere insieme. L'ascolto e il dialogo sono di grande supporto e permettono di mantenerla in una dimensione reale, con la percezione di essere curata.