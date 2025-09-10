Cybercondria, quando le informazioni mediche su Internet fanno "ammalare"

La ricerca di sintomi su Internet è quasi automatica, ma sebbene l'uso del digitale offra molti benefici per la salute per alcuni può anche diventare ossessivo e dannoso.

Che cosa è la cybercondria?

Fu nel 1999 che il medico americano Donald Capra introdusse per la prima volta il termine “cybercondria ”. Una preoccupazione che spinge una persona a controllare sempre su internet per vedere se il minimo sintomo fisico non sia il segno di una patologia, a volte grave, come spiega lo psicologo Antoine Spath. È una forma di ipocondria per estensione. "Perché prima, se le uniche opzioni dell'ipocondriaco erano il medico o i libri accademici, oggi il suo oggetto di verifica si è spostato su internet. "È su una scala molto più ampia, è più accessibile e veloce", continua l'esperto. Possiamo quindi rapidamente cadere in una forma di cyberdipendenza che ha come oggetto la propria salute.

Cybercondria: come liberarsene?

Tenere sotto controllo il Dr. Google

In un articolo intitolato "Tenere sotto controllo il Dr. Google: come prevenire e gestire la cybercondria", pubblicato sulla rivista scientifica Psychiatry nel 2023, il ricercatore australiano Vladan Starcevic sottolinea che Internet non possa "fornire spiegazioni definitive a tutti i problemi di salute". Accumulare informazioni non si traduce necessariamente in una maggiore comprensione o conoscenza. Non sorprende che lo scienziato sconsigli vivamente l'autodiagnosi tramite Internet, poiché rischia di portare a eccessi e di peggiorare il proprio disagio.

Usa poche parole chiave

Può essere utile limitare la selezione delle parole chiave a termini generali quando si effettua una ricerca sui motori di ricerca, ma soprattutto evitare di commettere l'errore di associarle a patologie. Ad esempio, digitando "mal di testa" con "tumore al cervello" o "mal di gola" con "cancro". In questo modo si ottengono risultati che suggeriscono che i tumori siano una delle principali cause di mal di testa o mal di gola. Pertanto, evitatelo.

Verificare sempre l'affidabilità delle informazioni

È importante controllare attentamente la data di pubblicazione online dell'articolo (più è recente, meglio è) e dare priorità alle informazioni mediche ottenute da fonti affidabili: ad esempio, organizzazioni accademiche e di ricerca o portali governativi, dove troverete almeno le risposte dei professionisti sanitari.

Evita le chat room

Finché la malattia non sarà stata diagnosticata da un medico, di cui ci si possa fidare è meglio evitare i forum di discussione, che probabilmente contribuiscono al disagio. Le informazioni mediche presenti su questi forum spesso riflettono l'esperienza personale e possono essere preziose di per sé, ma non sono necessariamente applicabili ad altri. Bisogna farne un uso moderato.

Allevia la tua ansia

Antoine Spath raccomanda quelli che lui chiama i "classici": rilassamento, yoga, sofrologia o ipnosi. Secondo lo psicologo, quest'ultima è "uno strumento interessante, perché può aiutare a trovare l'origine di questa inflazione di preoccupazioni".

Un'altra strategia: uno studio recente ha dimostrato l'efficacia della terapia cognitivo-comportamentale (TCC) erogata tramite Internet. Dopo 12 settimane di trattamento (che include tecniche per "gestire meglio le informazioni mediche online, rendere la ricerca produttiva ed evitare ricerche eccessive e inutili"), i risultati sono promettenti. Sono disponibili diverse opzioni: app come MindShift offrono la TCC per alleviare l'ansia.

Non dimentichiamo che esistono diversi gradi di ipocondria e anche la cybercondria ha i suoi gradi. Se si soffre di un disturbo delirante, è meglio passare alla terapia farmacologica.

Come faccio a sapere se sono un cybercondriaco?

Sono un “cybercondriaco” se…