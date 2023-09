Doping, di cosa si tratta e come avvengono i controlli

ll doping mina i valori sportivi fondamentali della salute, del fair play, del desiderio di prestazione, dell’integrità e delle pari opportunità. Il doping non danneggia soltanto gli atleti, che vengono così ingannati,ma anche i loro sostenitori e diventa un problema etico.

Cos'è il doping?

Il doping è l'atto, da parte di un atleta, di consumare sostanze illecite, con l'obiettivo di ottenere risultati e prestazioni migliori più rapidamente. La maggior parte delle persone che ricorrono al doping sono atleti di alto livello e il 15% delle persone che fanno ricorso al doping sono atleti dilettanti.

Il doping è una violazione delle norme antidoping previste dal Codice Mondiale Antidoping. Queste regole si applicano in particolare a tutti gli sport e a tutti i paesi. In Italia queste regole sono state raccolte nel Codice Sportivo Antidoping.

Il doping consiste quindi nel divieto:

possedere e/o utilizzare una (o più) sostanze o metodi vietati senza giustificazione medica;

somministrare ad un atleta una (o più) sostanze vietate senza giustificazione medica; incoraggiare o assistere un atleta a doparsi o fornirgli una o più sostanze o metodi proibiti;r

ricorrere al traffico di sostanze o metodi vietati;

opposizione con qualsiasi mezzo al controllo (o tentativo);

eludere il controllo, rifiutarsi di sottomettersi ad esso o non rispettarne i termini;

fare tre violazioni dei luoghi di permanenza in 12 mesi;

falsificare, distruggere o danneggiare qualsiasi elemento relativo al controllo, al campione o all'analisi;

associarsi ad una persona sottoposta ad una sospensione per doping.

L'Agenzia mondiale antidoping (WADA) ha quindi stilato l'elenco dei prodotti e delle sostanze proibite. Questo elenco viene aggiornato ogni anno e comprende:

steroidi anabolizzanti: hanno l'effetto di aumentare la massa muscolare;

ormoni della crescita : aumentano la massa muscolare e hanno un impatto sulla morfologia;

eritropoietina (o EPO): migliora la resistenza degli atleti che la consumano;

cocaina e anfetamine: stimolano la concentrazione;

corticosteroidi : riducono gli effetti della fatica e il dolore), ecc.

Sono vietati anche altri processi. Ad esempio, il doping può consistere in:

trasfusione di sangue ricco di globuli rossi;

doping genetico;

doping meccanico o tecnologico (Il primo caso di doping meccanico è stato individuato nel gennaio 2016 nell'ambito di un campionato femminile di ciclocross nei confrontio di un'atleta belga)

Secondo gli articoli da 1 a 4 del Codice mondiale antidoping, la WADA identifica una sostanza o un processo dopante quando soddisfa almeno due dei tre criteri stabiliti.

Questi includono un metodo o una sostanza:

consentire il miglioramento delle prestazioni sportive;

presentare un rischio reale o potenziale per la salute;

gli effetti sono contrari all’etica dello sport.

L'Agenzia mondiale antidoping incoraggia fortemente gli atleti a controllare i componenti degli integratori alimentari che consumano. Il doping naturale, infatti, non esiste e anche se un prodotto è considerato naturale, se viene menzionato nella lista WADA, l'atleta che lo ha consumato (anche involontariamente) verrà sanzionato.

Come viene controllato il doping?

Per controllo antidoping si intende la procedura attraverso la quale ci assicuriamo che un atleta non abbia consumato una sostanza vietata dalla WADA o non abbia utilizzato una procedura vietata da quest'ultima. Il controllo antidoping consiste nell'analisi di un campione biologico (il più delle volte corrispondente a un campione di urina o di sangue) dell'atleta.

Si tratta di un documento denominato Standard Internazionale per i Test e le Investigazioni (SICE), predisposto dalla WADA che regola i controlli antidoping.

La SICE è comune a tutti i Paesi e a tutti gli sport al fine di garantire parità di controlli per gli atleti ed è recepita anche in Italia all'interno del Codice sportivo antidoping. Tutti gli atleti possono essere sottoposti ad un controllo antidoping (indipendentemente dal fatto che siano tesserati o meno ad una federazione sportiva) nell'ambito di una competizione.

Anche i minorenni possono essere sottoposti a controllo antidoping, in questo caso qualsiasi prelievo di sangue richiede il consenso scritto dei genitori o dei rappresentanti legali.

Prima dei test vengono selezionati gli atleti che si intendono testare. Una volta sul posto, la persona che effettua i controlli può decidere liberamente di sottoporre al test la persona di sua scelta.Prima di effettuare un controllo antidoping, le organizzazioni che effettuano tali controlli costituiscono un “gruppo target”. Un gruppo target designa tutti gli atleti che dovranno inviargli molte informazioni relative alla loro permanenza. Quest'obbligo previsto dal Codice Mondiale Antidoping è stato recepito nell'articolo L. 232-15 del Codice dello Sport.

Le informazioni sulla localizzazione riguardano in particolare:

luogo;

data;

da che ora si allenano;

uno slot in cui possono essere controllati (tutti i giorni).

PASSAPORTO BIOLOGICO DELL’ATLETA (ABP)

Il principio della PBA si basa sul monitoraggio nel tempo di variabili biologiche selezionate che rivelano indirettamente gli effetti del doping, in contrapposizione alla tradizionale rilevazione diretta del doping attraverso l'analisi.

Comprende 2 moduli:

Ematologico:

mira a individuare metodi per migliorare il trasporto di ossigeno: ematocrito, emoglobina, conta eritrocitaria, conta e percentuale dei reticolociti, MCV, contenuto medio di emoglobina corpuscolare (MCHC), concentrazione media di emoglobina corpuscolare (MCHC)

Endocrino:

mira a rilevare alcuni steroidi androgeni anabolizzanti endogeni: misurazione delle concentrazioni urinarie di testosterone, epitestosterone, androsterone, etiochalanolone, 5αreduttasi e 5βreduttasi.

Quali sono le sanzioni in caso di doping?

Esistono diversi tipi di sanzioni in caso di doping, che danno luogo a diversi rimedi.

Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative si applicano agli atleti del “gruppo target” che non hanno rispettato, in tre occasioni, l'obbligo di permanenza durante un periodo di 12 mesi.

L'articolo L. 232-23 e seguenti del Codice dello sport prevede diverse sanzioni amministrative, tra cui:

un avvertimento ;

una sospensione temporanea o permanente dalla partecipazione a una competizione e dagli allenamenti che la precedono;

sospensione temporanea o permanente dalla partecipazione ad un'attività organizzata da una lega sportiva, da una federazione sportiva o finanziata da un ente pubblico;

una sospensione temporanea o permanente dall'esercizio delle funzioni di personale dirigente o di qualsiasi attività amministrativa all'interno di una federazione sportiva, di una lega professionistica, di un'organizzazione firmataria del codice mondiale antidoping o di uno dei loro membri.

le sanzioni amministrative possono essere accompagnate anche da sanzioni pecuniarie, il cui ammontare è limitato dal Codice dello Sport. Tali sanzioni amministrative sono impugnabili. Infatti, secondo l'articolo R. 421-1 del Codice di giustizia amministrativa, l'atleta è condannato a un periodo di 2 mesi per contestare la sanzione a cui è soggetto.

L'assistenza di un avvocato nell'ambito di procedimenti legali può essere saggia per aumentare le vostre possibilità di successo.

Sanzioni penali

La violazione di alcune norme antidoping comporta l’applicazione di sanzioni penali, quali:

il rifiuto di sottoporsi al test antidoping è punito con sei mesi di reclusione e con la multa di euro 7.500;

il possesso di una sostanza illecita (senza autorizzazione medica) è punibile con un anno di reclusione e 3.750 euro di multa;

il traffico, la prescrizione e l'istigazione di sostanze illecite sono puniti con cinque anni di reclusione e con la multa di 75.000 euro;

la prescrizione o la somministrazione di sostanze illecite a un minore è punita con sette anni di reclusione e con una multa di 150.000 euro.

Le 10 più grandi scandali di doping nel mondo dello sport

Tom Simpson nel 1967

Fu considerato il primo scandalo doping a scuotere il mondo del ciclismo. Mentre procedeva verso il Mont Ventoux, uno dei passaggi del Tour de France, l'atleta crollò più volte e morì all'età di 29 anni. Su di lui furono trovati anfetamine e tubetti di Tonédron. La combinazione di questi elementi, con lo sforzo fisico, il caldo e la mancanza d'acqua, fu fatale.

DDR tra il 1970 e il 1989

L’ex Repubblica Democratica Tedesca ha istituito un sistema antidoping organizzato e sostenuto dallo Stato durante la Guerra Fredda. Diverse professioni, siano esse allenatori, medici o dipendenti pubblici, sono state responsabili del doping di giovani atleti . Questi ultimi, il cui numero era stimato tra 10.000 e 20.000, non erano consapevoli di essere soggetti a tale pratica. Questa operazione chiamata “Staatsplanthema 14.25” mirava a utilizzare gli ormoni anabolizzanti per ottenere risultati migliori durante i Giochi Olimpici . Ciò che seguì fu decisivo, perché l'ex DDR alle Olimpiadi dal 1968 al 1988 totalizzò 519 medaglie (192 d'oro). Questo inganno fu svelato al mondo dopo la caduta del muro di Berlino.

Ben Johnson nel 1988

Alla fine degli anni '80, la rivalità tra il canadese Ben Johnson e l'americano Carl Lewis era in piena corsa nell'atletica leggera. I due corridori si incontrano spesso in finale, come avvenne nei 100 metri del 1988 durante le Olimpiadi di Seul. Ben Johnson ha fatto un'ottima prestazione vincendo con il tempo di 979 e stabilendo così un nuovo record mondiale. Due giorni dopo risultò positivo al winstrol e seguirono le sanzioni l'espulsione.

Diego Maradona nel 1994

Dopo una sospensione (quindici mesi) a seguito di una positività al test della cocaina, Maradona tornò alla ribalta tre anni dopo. Fu durante la Coppa del Mondo del 1994 che si svolse negli Stati Uniti, un torneo durante il quale giocò due partite. L'ultimo suo in Argentina e fu quello contro la Grecia in cui segnò un goal memorabile. Maradona sarebbe stato successivamente escluso dalla competizione, poiché sarebbe risultato nuovamente positivo e questa volta all'efedrina .

Il caso Festina tra il 1998 e il 2000

Tre giorni prima dell'inizio del Tour de France del 1998, un allenatore della squadra ciclistica Festina di nome Willy Voet risultò positivo. Il controllo effettuato dalla dogana alla frontiera franco-belga rivelò nella sua auto più di 400 fiale di sostanze tra cui ormoni della crescita,eritropoietina (EPO ),corticosteroidi e testosterone.

Il caso Balco nel 2003

Lo sport americano, che fino ad allora non aveva ancora conosciuto abbastanza di questi casi, nel 2003 venne alla ribalta. Il laboratorio Balco, fabbrica di proprietà di Victor Conte, fu accusato di fornire agli atleti prodotti non rilevabili durante i controlli antidoping. Va precisato che la vicenda fu stata rivelata al pubblico in seguito ad una telefonata anonima fatta da un ex allenatore. Si trattò di uno scandalo che coinvolse complessivamente 23 atleti di tutte le categorie (ciclismo, boxe, baseball, football americano, atletica leggera).

Lance Armstrong nel 2012

All'inizio degli anni 2000, Lance Armstrong divenne un'icona del ciclismo. Lo sportivo americano entrò nella storia dopo aver stabilito un record vincendo sette Tour de France consecutivi tra il 1999 e il 2005. Dopo numerose prove di test EPO positivi nel corso della sua carriera, Lance Armstrong fu giudicato colpevole di aver utilizzato prodotti dopanti e verrà privato dei suoi titoli. Nell'agosto 2012 l'agenzia antidoping americana, in questo caso l'USADA, lo squalificarà a vita .

Russia tra il 2011 e il 2015

Anche la Russia avviò una politica antidoping istituzionale nel corso del 2011 e del 2015. Questa operazione mirava a coprire gli atleti del paese durante i principali tornei internazionali. Secondo le confidenze di un dipendente dell'agenzia antidoping russa all'agenzia mondiale, in questo periodo furono nascosti quasi 643 campioni positivi. Ne conseguono sanzioni non solo individuali, ma anche collettive , perché la Russia fu esclusa dalle competizioni internazionali nel 2020 dal CAS.

Il caso Aderlass nel 2019

In seguito alle dichiarazioni di uno sciatore di fondo che accusava Mark Schmidt, un medico con sede a Erfurt, la polizia avviò un'indagine. Le autorità effettuarono una vasta operazione negli studi tedeschi del medico e anche in quelli austriaci. Dall'inchiesta risultarono oltre venti casi di doping tra atleti di varie nazionalità, in diversi ambiti sportivi.

Sun Yang nel 2020

Dopo una sospensione di tre mesi nel 2014 per la positività al test della trimetazidina, il nuotatore cinese fu ancora una volta al centro di uno scandalo. Un membro dell'entourage di Sun Yang fu infatti sospettato di aver asportato, con un martello, un campione durante un sopralluogo. Ciò porta alla reazione degli altri nuotatori che si rifiutarono di stringergli la mano o di salire sul podio con lui. Il CAS (Corte Arbitrale dello Sport) gli assegnerà nel 2020 la pena massima , ovvero una sospensione di otto anni.