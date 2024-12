Masticare migliora la memoria, lo sviluppo psicofisico e ci rende più intelligenti: lo studio

Ascolta ora 00:00 00:00

Masticare alimenti consistenti, fibrosi e salutari fa bene favorisce la crescita psicofisica e migliora le capacità di memoria.

A dirlo è il dottor Raoul D'Alessio, docente di Ortognatodonzia e coordinatore delle presidenze provinciali di "Suso", il Sindacato unitario specialità ortognatodonzia. L'esperto consiglia ai genitori di lasciar sgranocchiare alcuni cibi duri e fibrosi ai bambini, come le carote, i finocchi o il pane. Si tratta infatti di uno stimolo fondamentale per la crescita cognitiva. La masticazione di alimenti consistenti, infatti, permette lo sviluppo " delle piene potenzialità intellettuali e della memoria del bambino ", migliorando l'apprendimento, l'autostima e il benessere mentale.

" Sgranocchiare cibi fibrosi e sani quindi è decisivo per la crescita psicofisica dei piccoli, che altrimenti rimane al di sotto delle sue reali potenzialità. E proprio per questo una dentatura corretta può avere un ruolo che non va mai sottovalutato nella crescita ", ha dichiarato D'Alessio ad AdnKronos Salute, rimarcando il concetto. Prendersi cura della salute dentale dei più piccoli, ha aggiunto l'esperto, è importante e non va sottovalutato. Non si tratta solo dello sviluppo della dentature, ma anche di quello mentale.

Bisognerebbe dunque cominciare a introdurre - seppur in modo graduale - cibi mano a mano più consistenti già durante lo svezzamento, così da permettere ai piccoli di abituarsi a masticare. Nel corso della crescita, infatti, " si programmano gli schemi motori di tutti i movimenti più importanti, tra cui la masticazione, che ha bisogno, però, di allineamento corretto. I denti storti alterano la funzione masticatoria. Quando c'è una malocclusione, ovvero i denti superiori non vanno in contatto nella maniera giusta con i denti inferiori, tutte le funzioni ne risentono e la crescita avviene in modo squilibrato ". Secondo il professor Raoul D'Alessio è importante iniziare subito, perché una volta concluso lo sviluppo le ossa non sono più modificabili e certi squilibri non si possono più correggere. " Oggi sappiamo che l'equilibrio della bocca e delle funzioni masticatorie può essere correlato alla postura della colonna vertebrale e quindi i denti sani possono essere amici anche della postura, che ha molte implicazioni psicologiche e fisiche", ha aggiunto.

Il Sindacato unitario specialità ortognatodonzia ha lanciato un'importante iniziativa, l'Intelligenza vien masticando.

Questo progetto, condotto da Maria Grazia Piancino, docente dell'università degli Studi di Torino, mira afamiglie ed educatori. Nel 2024 sono stati organizzati numerosi corsi ed eventi proprio allo scopo di diffondere questa importante tematica.