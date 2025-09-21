Prevenzione, 5 malattie rilevabili attraverso l'esame della vista

Una visita oculistica annuale è importante come monitoraggio delle nostre condizioni di salute. Questo perché la retina è l'unica parte del corpo che consente ai medici di osservare vasi sanguigni e nervi in ​​modo non invasivo . Ecco perché un esame oculistico di routine è molto utile per individuare gravi problemi medici nelle fasi iniziali della malattia . Vediamo alcuni esempi di condizioni che possono essere diagnosticate da un oculista.

Cancro

Un esame della vista potrebbe salvare la vita. Gli occhi possono indicare la presenza di tumori cerebrali , cancro al seno e addirittura una neoplasia ai polmoni quando le cellule maligne raggiungono la retina. Gli oculisti possono diagnosticare i tumori cerebrali, ad esempio, basandosi sulle alterazioni del campo visivo del paziente.

Diabete

Uno dei primi segni del diabete di tipo 2 può essere una piccola quantità di sangue nella retina , sintomo di retinopatia diabetica . Se non trattata, questa malattia può portare alla cecità, ma gestirla dimezza il rischio. Se la retinopatia diabetica viene diagnosticata precocemente, i cambiamenti nello stile di vita possono aiutare a prevenire ulteriori danni.

Ipertensione

Il danno ai vasi sanguigni, incluso l'indebolimento e il restringimento delle arterie , può essere un segnale di ipertensione . Molti studi hanno collegato le malattie cardiache al restringimento dei piccoli vasi sanguigni nella retina. Questi collegamenti sono particolarmente evidenti nelle persone che non presentano fattori di rischio per le malattie cardiache.

Gli occhi: una finestra sulla salute del nostro cuore?

Secondo l'ultimo studio, pubblicato a gennaio 2022 su Nature Machine Intelligence ( “Prevedere l’infarto del miocardio attraverso scansioni retiniche e informazioni personali minime” ), le alterazioni nei minuscoli vasi sanguigni della retina sono indicatori di una cattiva salute cardiovascolare del paziente, incluso il rischio di infarto . Hanno creato un sistema basato sull'intelligenza artificiale (IA) per leggere le scansioni retiniche e identificare queste persone. Il processo ha offerto un'accuratezza compresa tra il 70% e l'80% e potrebbe essere utilizzato come secondo meccanismo di riferimento per un controllo approfondito della salute cardiovascolare .

Il sistema di intelligenza artificiale ha analizzato le scansioni retiniche e cardiache di oltre 5.000 persone, identificando quindi associazioni tra patologie retiniche e alterazioni cardiache . Sulla base del successo di questa scoperta, il team scientifico ritiene che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per analizzare le scansioni retiniche potrebbe rivoluzionare il modo in cui i pazienti vengono sottoposti a screening di routine per individuare eventuali segni di malattie cardiache. Vale la pena notare che questa non è la prima volta che viene fatta una scoperta del genere.

Negli Stati Uniti, i ricercatori hanno anche scoperto che la scansione della retina dei pazienti potrebbe aiutare a rilevare la presenza di malattie cardiache, come riportato dal Daily Mail nell'ottobre 2021. In effetti, le persone con malattie cardiache hanno maggiori probabilità di avere cellule oculari danneggiate. In questo caso, gli esperti sperano che il test possa essere utilizzato come test di allerta precoce per malattie cardiache e ictus.

Sclerosi multipla (SM)

La neurite ottica , una forma di infiammazione del nervo ottico, può essere un segnale d'allarme della sclerosi multipla , una malattia degenerativa del sistema nervoso.

La neurite ottica si verifica nel 75% dei pazienti con SM ed è il primo sintomo della malattia nel 25% dei casi.

Artrite reumatoide

Circa un paziente su quattro con artrite reumatoide soffre di secchezza oculare o addirittura di infiammazione dolorosa e ricorrente dell'iride . Entrambi questi problemi oculari possono allertare uno specialista.