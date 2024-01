Prevenzione, cura e antiaging: ecco le terapie amate anche dalle star

Trattamenti estetici che aiutano a mantenere la pelle giovane, ma anche prevenzione e antiaging, passando attraverso una vera e propria terapia per la stanchezza cronica inclusa quella causata dal Covid. Il vero esperto è il dottor Michele Bonaccorso, medico chirurgo specializzato in anestesia e rianimazione, qualificato ed esperto in ossigeno ozonoterapia e medicina funzionale che ha fatto della sua professione una missione, mettendo al centro non la patologia, ma la persona nel suo insieme.

L'ozono terapia ad esempio che abbassa la carica infiammatoria lavorando sulla stanchezza cronica, aumenta l'emoglobina ossigenata donando maggiore vitalità e resistenza. Essenziale, secondo Bonaccorso, è raccogliere la storia del paziente e pensare per lui un percorso personalizzato basato sul suo vissuto e sulle attuali condizioni di salute: "Prescrivo degli esami del sangue che servono a valutare il grado di stress ossidativo e la capacità di risposta dell'organismo" . Una volta valutato lo stato infiammatorio che è una delle principali cause dell'invecchiamento è possibilie personalizzare la terapia antiaging che può prevedere, sia flebo per via endovenosa con antiossidanti come il glutatione, sia l'utilizzo di co enzimi come il Nad o la vitamina C e il magnesio per via orale. "Il Nad in particolare è importante perché si tratta di una molecola che produciamo tutti, ma che crolla dopo i 30 anni, ed è la benzina delle nostre cellule – spiega Bonaccorso – ha tantissime funzioni, è utile sia come prevenzione che come cura. Negli Stati Uniti il Nad viene utilizzato per tantissime patologie, come antiaging e nelle malattie degenerative come l'Alzeimher e il Parkinson" . Non ci sono controindicazioni, se non la raccomandazione di una somministrazione lenta per evitare sgraditi effetti collaterali come la nausea e la tachicardia.

Ma fermare l'invecchiamento è davvero possibile? "Rallentarlo si può: Un altro modo è la terapia ormonale sostitutiva con gli ormoni bioidentici, sia nella donna che nell'uomo, quando vengono a mancare i principali ormoni come gli estrogeni, il progesterone il testosterone ed è stato dimostrato che si possono verificare problematiche come l'osteoporosi, malattie cardiovascolatri, ma anche il semplice aumento di peso" . L'osteoporosi in particolare colpisce molte donne e i trattamenti attuali hanno diversi effetti collaterali, per questo il trattamento preventivo con ormoni bioidentici si rivela particolarmente efficace e utile a prevenire e rallentare la malattia. "La terapia ormonale sostitutiva è efficace anche per l'uomo, perché una carenza di testosterone può essere la causa si di malattie, ma anche di aumento di peso, mancanza di forza, di massa muscolare e di virilità. Gli ormoni bioidentici sono ormoni galenici quindi preparati in farmacie autorizzate sotto prescrizione medica – prosegue il dottor Bonaccorso – si tratta di ormoni naturali derivati da alcune piante tra cui la soia e la patata dolce" .

Ma esiste il segreto di eterna giovinezza? "Attualmente un trattamento importante di medicina rigenerativa è il Prp ovvero un'infiltrazione di plasma ricco di piastrine. Il sangue viene prelevato dallo stesso paziente, centrifugato, si prendono le piastrine che vengono iniettate nella zona da trattare. Questo metodo ha una potentissima azione rigenerativa, nei capelli stimola la ricrescita, nel viso rigenera il derma e le cellule dell'epidermide" . Anche il laser si rivela importante per il ringiovanimento cutaneo. "In particolare quello che utilizziamo noi nel nostro Studio si chiama ClearLift un laser profondo che ha un'importante azione di stimolazione del tessuto quindi del collagene" .