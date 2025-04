Sete eccessiva: quali sono le cause e i rimedi

Dopo l'attività sportiva, durante una riunione o anche durante una passeggiata al sole la sete è una sensazione naturale che accompagna la nostra quotidianità. È un prezioso segnale del nostro corpo per ricordarci di idratarci, un bisogno fisiologico che non dovrebbe essere ignorato.

Cosa fare quando questo desiderio di bere diventa persistente, senza una ragione apparente? Quando bere non sembra più sufficiente a darci sollievo? Una sete eccessiva e irrefrenabile , soprattutto se accompagnata da altri sintomi, può essere segno di malattia. Diabete, malattie renali, cause psicogene o addirittura effetti collaterali di alcuni farmaci, le ragioni possono essere molteplici.

La sete, un segnale fisiologico

Avere sete durante il giorno è del tutto naturale. Questo bisogno fisiologico può addirittura intensificarsi in certe situazioni quotidiane senza che ciò sia patologico:

esercizio fisico intenso

calore elevato

dieta ricca di sale, zucchero o proteine

aumento del consumo di caffè o alcol

ansia o stress : queste condizioni possono alterare i segnali corporei, provocando talvolta una sensazione permanente di secchezza delle fauci.

Quando questa sensazione diventa frequente, intensa e difficile da lenire nonostante l'idratazione, potrebbe essere il sintomo di un disturbo chiamato polidipsia.

Polidipsia: avere sempre sete!

La polidipsia è caratterizzata da una sete intensa, quasi permanente , che non viene alleviata in modo duraturo assumendo liquidi . Spesso è accompagnata da un aumento del volume di urina ( poliuria ), segno di un'alterazione della regolazione idrica dell'organismo.

Attenzione, questo sintomo può essere sintomo di una disidratazione importante o di un problema di salute come il diabete o ancora di alcune patologie renali o ormonali. Può essere indotta anche da alcuni farmaci.

Quali malattie ci fanno bere troppa acqua?

La polidipsia, o sete eccessiva, può talvolta essere il segno di una patologia di base. Ecco le principali cause mediche da indagare in caso di sete eccessiva, soprattutto quando questa sensazione non passa, nemmeno dopo aver bevuto.

Ho sempre sete e urino molto

Quando alla sete intensa (polidipsia) si associa un aumento del volume di urina ( poliuria ), si parla di sindrome da poliuropolidipsia. Questo fenomeno può essere collegato a diverse condizioni mediche quali:

Diabete di tipo 1 o 2 o resistenza all'insulina (stato prediabetico): la sete intensa è spesso uno dei primi sintomi del diabete mellito. L’elevato livello di glucosio nel sangue porta a una maggiore eliminazione del glucosio attraverso l’urina, che aumenta la perdita di acqua e provoca una sensazione di sete a volte intensa. Il problema è che la sete intensa spesso spinge i pazienti a bere grandi quantità di bevande, a volte anche zuccherate, perché lo zucchero li fa sentire meglio reidratati. Risultato: lo sviluppo del diabete potrebbe intensificarsi.

Diabete insipido: questa rara condizione è causata da un'interruzione dell'ormone antidiuretico , chiamato anche ADH o vasopressina . Quando c'è una carenza o una resistenza a questo ormone, il corpo non riesce a trattenere l'acqua, il che porta a un'eliminazione massiccia di urina molto diluita e a una sete eccessiva.

Malattia renale: una funzionalità renale compromessa può compromettere la regolazione dell'acqua. Alcune malattie renali, come l'insufficienza renale cronica , le tubulopatie o la nefropatia interstiziale , possono causare interruzioni nella gestione dell'idratazione, che possono manifestarsi come sete eccessiva . A seconda del tipo di patologia renale, la produzione di urina può aumentare (poliuria) o diminuire (oliguria), ma in tutti i casi è spesso presente una scarsa regolazione dell'acqua.

L'ipercalcemia è una possibile causa di sete intensa, a causa del suo effetto diuretico che porta alla disidratazione. Nella maggior parte dei casi è legata all'iperparatiroidismo , ma esistono anche altre cause: eccesso di vitamina D, alcuni tipi di cancro, farmaci (come i diuretici), sarcoidosi o anche immobilizzazione prolungata.

Anche alcune patologie ormonali o psichiatriche possono essere responsabili della sete eccessiva.

Disturbo ormonale: gli squilibri ormonali possono influenzare la sensazione della sete. Ciò accade soprattutto durante la menopausa o in caso di disturbi della tiroide , come l'ipertiroidismo .

o in caso di , come l'ipertiroidismo . Una malattia psichiatrica : anche alcuni disturbi psichiatrici , come la schizofrenia , il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) , i gravi disturbi d'ansia o la polidipsia psicogena , sono collegati alla polidipsia psicogena. In questi casi, la persona sviluppa una compulsione a bere senza alcuna reale necessità fisiologica. Questa sete eccessiva e continua può portare a gravi complicazioni come l'intossicazione da acqua o l'iponatriemia (diluizione del sodio nel sangue).

Perché ho sempre sete e la bocca è secca e pastosa?

Una sensazione di secchezza delle fauci accompagnata da sete intensa può anche essere il segno della sindrome della bocca secca (o sindrome di Sjögren ). Questa malattia autoimmune provoca secchezza delle fauci e degli occhi e spesso spinge chi ne soffre a bere frequentemente per alleviare la sensazione di secchezza delle fauci.

Sete eccessiva: a volte i farmaci sono la causa

L'assunzione di alcuni farmaci può causare una sensazione di secchezza delle fauci ( xerostomia ) o sete significativa, tra cui:

Diuretici : aumentando l'eliminazione dell'acqua, possono indurre una lieve disidratazione.

Antistaminici: seccano le mucose.

Antidepressivi e alcuni ansiolitici : interrompono la produzione di saliva e possono addirittura causare la sindrome della bocca secca.

Antipsicotici e farmaci per il morbo di Parkinson: il litio può portare all'insorgenza di diabete insipido nefrogenico, che può causare sete intensa. In questo caso, lo psichiatra può decidere di riaggiustare o modificare il trattamento.

Inibitori SGLT2 (trattamento del diabete): questo trattamento del diabete apporta benefici anche alla salute dei reni e del cuore. Questi farmaci, però, aumentano l'eliminazione urinaria del glucosio e quindi dell'acqua.

Se dopo l'inizio del trattamento si manifesta sete, è essenziale consultare il medico.

Sete intensa: quando consultare un medico?

Si deve tenere in considerazione la sete eccessiva se accompagnata da:

stanchezza , perdita di peso , febbre , vertigini o altri segni generali ;

secchezza persistente delle fauci ;

disturbi urinari : minzione frequente (pollachiuri) , urina molto chiara o scura .

Se nonostante una buona idratazione e una dieta equilibrata la sete persiste intensa per diversi giorni, è essenziale consultare un medico.

Polidipsia: quali trattamenti ci si può aspettare?

Il trattamento della polidipsia si basa principalmente sulla cura della causa sottostante, non si tratta semplicemente di placare la sete, ma di correggere il disturbo che la causa.

Nei casi di diabete mellito (tipo 1 o 2) , i farmaci antidiabetici e una dieta specifica permettono generalmente di eliminare la sensazione della sete.

In caso di diabete insipido se il disturbo è di origine centrale, il trattamento con desmopressina è spesso efficace. Se la causa è renale (resistenza all'ADH), la gestione potrebbe richiedere aggiustamenti dietetici e cure nefrologiche .

Solitamente, l'assunzione di farmaci antidiabetici placa la sete entro 24 ore dalla prima dose e nel caso del diabete insipido, a volte la sete scompare entro un'ora dall'inizio del trattamento.

In caso di malattia renale : verranno messe in atto misure di nefroprotezione (dieta iposodica, farmaci nefroprotettivi, ecc.). Alcune patologie specifiche, come le tubulopatie o la nefropatia interstiziale cronica, richiedono un approccio specifico.

In caso di disturbi ormonali : generalmente la soluzione risiede nei sostituti ormonali o nelle cure endocrinologiche o ginecologiche .

In caso di causa psicogena : è essenziale l'assistenza psichiatrica .

In caso di sindrome della bocca secca : un'idratazione regolare (acqua, spray orali, sostituti della saliva) può essere sufficiente per migliorare il benessere, è fondamentale individuare e curare la causa della sindrome dell'occhio secco.

Se la polidipsia è dovuta a una terapia farmacologica, potrebbe essere possibile modificare o modificare il trattamento o aggiungere un farmaco di supporto.

Cosa fare in caso di disidratazione?

Una sete eccessiva è spesso associata a un apporto insufficiente di acqua, a una sudorazione eccessiva o a perdite digestive (diarrea, vomito). In caso di disidratazione , il primo riflesso è quello di bere acqua regolarmente, a piccoli sorsi e in modo continuo. Potrebbe essere consigliabile consumare cibi ricchi di acqua (insalata, frutta, ecc.). È possibile anche optare per soluzioni reidratanti.

Infine, in caso di sintomi più gravi (confusione, vertigini, urine scure, affaticamento, ecc.), è opportuno consultare rapidamente un medico.

Cosa fare per placare una sete insolita?

Ecco alcuni semplici riflessi da adottare: