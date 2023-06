Bimbi in fattoria per curare l'autismo

Nelle province di Milano, Lodi e Monza Brianza sono almeno 40mila i bambini e gli adulti che soffrono di disturbi dello spettro autistico. È quanto stima la Coldiretti interprovinciale su dati Istat e dell'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici in occasione della conclusione del primo percorso di formazione sull'autismo dedicato alle fattorie didattiche organizzato da Terranostra e Coldiretti Donne Impresa di Milano, Lodi e Monza Brianza.

Secondo i dati dell'Osservatorio nazionale sull'autismo dell'Istituto superiore di sanità un bambino italiano ogni 77 in età compresa tra i 7 e i 9 anni (in prevalenza i maschi) soffre di disturbi dello spettro autistico. Nei casi di autismo è fondamentale l'intervento precoce fin dalla diagnosi, che avviene solitamente intorno ai 18-36 mesi di vita, con l'obiettivo di sviluppare le abilità sociali e l'inclusione nel mondo del bambino. Purtroppo però le liste di attesa troppo lunghe per accedere al sistema sanitario nazionale e la mancata tempestività nella presa in carico di questi piccoli comportano, come evidenziato da studi clinici, una minor efficacia nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico e la perdita di competenze essenziali per lo sviluppo. I bambini con autismo faticano a entrare in un contesto sociale perché hanno difficoltà di comunicazione e relazione.

«L'obiettivo dell'iniziativa precisa Raffaele Dondoni, presidente di Terranostra interprovinciale, l'associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio promossa da Coldiretti è quello di migliorare l'inclusione dei bambini e dei ragazzi con autismo e disabilità nelle attività organizzate dalle fattorie». «Per questo spiega Maria Antonia Ceriani, responsabile del gruppo Donne Impresa della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza il percorso intitolato Conoscere l'autismo e migliorare l'inclusione non si fermerà qui, ma proseguirà anche dopo l'estate con nuovi approfondimenti, proprio alla luce dell'incidenza che i disturbi dello spettro autistico hanno nella società e in particolare nelle classi scolastiche».

Nell'iniziativa promossa a livello interprovinciale, è stato ad esempio pensato l'utilizzo nelle fattorie didattiche di Coldiretti, in collaborazione con associazioni del settore, di un vero e proprio kit per accompagnare alla scoperta della campagna e delle cascine gli studenti autistici e i loro insegnanti di sostegno.

Il percorso della Coldiretti interprovinciale si è sviluppato in tre tappe: la prima on line ad aprile, la seconda a maggio in presenza presso l'agriturismo Le Cave del Ceppo di Trezzo sull'Adda, nel Milanese, e la conclusiva all'agriturismo Cascina Claudina di Truccazzano (MI).