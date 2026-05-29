BMW scatta alla conquista degli amanti del fuoristrada

La nuova BMW F 450 GS si propone con un obiettivo preciso: portare l'esperienza GS a un pubblico più ampio, includendo anche i possessori di patente A2. Una moto che interpreta perfettamente la tendenza attuale del mercato verso il downsizing intelligente, puntando su dimensioni compatte, peso contenuto e grande versatilità. Con i suoi 48 CV dichiarati e il nuovo bicilindrico da 420 cc, la piccola adventure bavarese promette infatti di racchiudere tutto il DNA delle sorelle maggiori in un pacchetto più accessibile, facile da guidare e adatto tanto ai neofiti quanto ai motociclisti più esperti in cerca di una compagna pratica e divertente.

La F 450 GS viene proposta in quattro varianti differenti Basic, Exclusive, Sport e Trophy pensate per soddisfare esigenze molto diverse tra loro. Ogni allestimento punta infatti a valorizzare una specifica anima della moto, dalla vocazione più turistica fino a quella orientata all'off-road. Il risultato è una gamma estremamente articolata, capace di adattarsi sia all'utilizzo quotidiano sia ai viaggi più avventurosi.

Dal punto di vista estetico, il family feeling con la BMW R 1300 GS è evidente fin dal primo sguardo. Le linee riprendono il moderno linguaggio stilistico della Casa tedesca, a partire dal gruppo ottico full LED con firma luminosa a X, ormai elemento distintivo della famiglia GS. Nonostante le dimensioni compatte, la presenza scenica resta importante e trasmette immediatamente un'impressione di robustezza e solidità.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il peso: BMW dichiara infatti 178 kg, un valore particolarmente contenuto per una adventure di questa categoria. Un dato che promette vantaggi concreti sia nella guida urbana sia nei percorsi in fuoristrada, dove agilità e facilità di controllo fanno spesso la differenza.

Il motore bicilindrico da 420 cc è stato progettato per offrire una risposta fluida e sfruttabile in ogni situazione. I consumi dichiarati pari a 3,8 litri ogni 100 km consentono inoltre di superare i 350 chilometri di autonomia grazie al serbatoio da 14 litri, caratteristica fondamentale per chi ama il turismo a medio e lungo raggio. Il propulsore è inserito in un nuovo telaio tubolare in acciaio sviluppato specificamente per garantire elevata rigidità e precisione di guida, mantenendo al tempo stesso robustezza e affidabilità anche sui percorsi più impegnativi.

Tra le principali novità tecniche spicca l'inedita BMW Easy Ride Clutch, abbreviata ERC. Si tratta di un sistema progettato per eliminare la necessità di utilizzare manualmente la leva della frizione durante la guida. La moto può quindi partire, cambiare marcia e affrontare anche i passaggi più complessi in off-road senza che il pilota debba intervenire sul comando. Resta comunque possibile utilizzare la leva in modo tradizionale ogni volta che lo si desidera. L'ERC viene proposta di serie sulla versione Trophy ed è disponibile come optional sugli altri allestimenti.

Abbinato al cambio elettronico Shift Assistant Pro, presente di serie su tutte le varianti escluse le Basic, questo sistema punta a migliorare comfort e fluidità di utilizzo soprattutto nel traffico urbano e nei lunghi trasferimenti, senza rinunciare alla rapidità delle cambiate sportive.

Molto ricca anche la dotazione elettronica. Di serie troviamo tre modalità di guida Rain, Road ed Enduro insieme ad ABS Pro, controllo di trazione DTC, Dynamic Brake Control e controllo della coppia motrice MSR. A partire dalla versione Exclusive è disponibile inoltre la modalità Enduro Pro, dedicata agli utenti più esperti che desiderano affrontare il fuoristrada impegnativo con pneumatici tassellati e possibilità di disattivare l'ABS posteriore.

Sul fronte ciclistico, la abbiamo all'anteriore una forcella KYB a steli rovesciati da 43 mm, mentre al posteriore troviamo un forcellone in alluminio con monoammortizzatore regolabile nel precarico e nel ritorno. Le versioni Sport e Trophy dispongono di sospensioni più sofisticate e orientate a una guida dinamica.

L'impianto frenante porta la firma Brembo e utilizza un disco flottante anteriore da 310 mm con pinza a quattro pistoncini, affiancato posteriormente da un disco da 240 mm con pinza a due pistoncini. Presente anche il sistema Dynamic Brake Light, che segnala rapidamente le frenate d'emergenza ai veicoli che seguono.

Grande attenzione è stata riservata all'ergonomia. Il manubrio alto in alluminio, la posizione di guida studiata per facilitare sia la conduzione seduta sia quella in piedi e l'ampia disponibilità di accessori consentono di personalizzare la moto secondo le proprie esigenze. BMW offre infatti diverse selle, parabrezza dedicati, pedane maggiorate e rialzi manubrio.

La strumentazione si affida infine a un moderno display TFT da 6,5 pollici con

connettività smartphone, navigazione, gestione musicale e presa USB-C. Una dotazione completa che conferma come la F 450 GS sia una vera GS ma in formato compatto, pronta ad assecondare il pilota ovunque, dalla città ai viaggi.