Bocelli, accordo con la "Aeg". È una icona classica globale

Probabilmente è il contratto più significativo mai firmato da un artista italiano. Andrea Bocelli, la voce italiana più amata e riconosciuta a livello globale, ha siglato un accordo senza precedenti con AEG Presents, il colosso dell'intrattenimento dal vivo. Questo accordo conferma Bocelli come icona mondiale della musica classica, conferendogli un riconoscimento che in Italia qualcuno ancora preferisce non dargli. L'intesa, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026, prevede la gestione e la promozione degli eventi live di Bocelli per i prossimi cinque anni, un progetto che abbraccerà tutto il mondo.

Intanto bisogna sottolineare che AEG Presents è promoter di eventi giganteschi come il Coachella Festival e di tour colossali come quelli di Taylor Swift, Elton John e Ed Sheeran. Andrea Bocelli entra quindi in questa «famiglia artistica» e si prepara a una nuova fase della propria carriera . Jay Marciano, Ceo di AEG Presents, ha dichiarato: «È un privilegio accogliere Andrea nella nostra casa. La sua arte alzerà ulteriormente l'asticella». L'accordo vede la stretta collaborazione con WME e il management dell'artista, con l'obiettivo di portare Bocelli sui palchi dei festival più prestigiosi e delle venue più iconiche del mondo. Veronica Berti e Francesco Pasquero, co-manager del Maestro, hanno sottolineato: «Abbiamo scelto AEG Presents per entrare nel gotha della musica globale. È un traguardo importante per l'Italia e per la musica italiana nel mondo». In parallelo, il legame di Bocelli con Universal Music Group e Sugar Music si rafforza ulteriormente, consolidando la sua posizione di ambasciatore della musica classica nel panorama musicale internazionale.

Con oltre 90 milioni di dischi venduti e una carriera che ha visto Bocelli esibirsi davanti a presidenti, papi e famiglie reali, il tenore toscano continua a rappresentare l'arte italiana nel mondo, portando la sua fusione di opera, pop e musica sacra in ogni angolo del pianeta. Anche per questo, cresce anno dopo anno l'attenzione e l'affetto che il pubblico gli riserva ovunque. Nell'epoca delle star plastificate, lui rientra ancora tra quelle autentiche.