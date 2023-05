In arrivo il primo Btp valore, tutte le novità

Il Tesoro ha comunicato le caratteristiche della prima emissione del Btp Valore, il titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. Per quanto riguarda il rendimento, verrà applicata la solita tassazione agevolata sui titoli di Stato che ammonta al 12,5% e la completa esenzione dalle imposte di successione. Lo strumento finanziario verrà emesso dal MEF e sarà collocato da lunedì 5 alle ore 13:00 di venerdì 9 giugno 2023 salvo chiusura anticipata. Tutte le informazioni.

Le caratteristiche

Il primo Btp valore garantirà un premio di fedeltà che ammonta allo 0,5% del capitale investito. Questo strumento valorizzerà chi acquisterà il titolo nei giorni di collocamento e lo terrà fino alla data di scadenza. L’obiettivo del MEF è quello di coinvolgere i piccoli investitori. Il primo titolo avrà durata di quattro anni.

Il calcolo di cedole e rendimenti

Le cedole saranno nominali e con durata semestrale, verranno definite in base al meccanismo step-up che riguarda tassi prefissati e crescenti nel tempo. Il calcolo verrà effettuato in base ad un tasso cedolare che resterà fisso per i primi due anni e aumenterà per gli altri 2 anni di vita del Btp. Il rendimento riguarda i tassi minimi cedolari garantiti i quali verranno comunicati al pubblico nella giornata di giovedì 1 giugno 2023. I tassi cedolari definitivi verranno pubblicati il 9 giugno, data di chiusura del collocamento. Questi ultimi non saranno inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti. Il titolo verrà collocato alla pari, non ci saranno vincoli e commissioni. L’importo minimo ammonterà a 1.000 euro.

Le condizioni

Per il Btp non sono previsti riparti, nessuno rischia quindi di rimanere escluso. Inoltre non verrà istituito alcun tetto massimo al fine di esaudire le richieste degli investitori. La possibile chiusura anticipata potrà avvenire solo dal 7 giugno in poi. Il risparmiatore avrà almeno tre giornate di collocamento garantite. Considerando l’ipotesi di una chiusura anticipata alle ore 17:30 del terzo o quarto giorno di collocamento, i tassi cedolari definitivi saranno esplicitati dalla la mattina del giorno successivo al giorno del termine del collocamento.

Obiettivo diversificazione