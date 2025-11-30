Azioni, grande balzo a Piazza Affari. Ma gli italiani le snobbano ancora

Oltre +25% quest’anno e +19% nel 2024 per la sola Piazza Affari: nonostante fasi di mercato caratterizzate da volatilità, l’investimento azionario continua a mostrare nel tempo un potenziale di rendimento superiore rispetto ad altre asset class. L’S&P 500 americano, ad esempio, ha registrato in media un guadagno annuo del 10%.

Un risultato che tuttavia molti risparmiatori italiani non riescono a cogliere pienamente, dato che mantengono una forte preferenza per il reddito fisso: solo il 15% del patrimonio finanziario delle famiglie è investito in equity, secondo i dati dell’Associazione italiana private banking.

«L’azionario resta l’asset class chiave per chi vuole avere una rivalutazione reale del suo portafoglio nel tempo», osserva Andrea Ragaini (in foto), vice-direttore generale di Banca Generali. «La nostra missione è affiancare i clienti in un percorso per incrementare la quota di azioni in portafoglio, senza rinunciare alla prudenza». A novembre la private bank ha introdotto la seconda strategia della famiglia Equity a Scadenza Protetto, Lux Im Global Equity Upside II, dopo il debutto del primo comparto a ottobre.

«Per noi si tratta di una nuova asset class, nata per trarre beneficio dall’andamento delle azioni, avendo l’opportunità di beneficiare di una protezione a scadenza del capitale», aggiunge Ragaini.

Si tratta di prodotti con una data di avvio e una di chiusura, che basano la protezione del capitale a scadenza su un portafoglio di titoli governativi. Alla fine dell’orizzonte d’investimento, oltre al capitale iniziale, viene riconosciuto all’investitore il 65% del massimo valore raggiunto da un portafoglio azionario globale sottostante, con rilevazioni della performance effettuate ogni trimestre per cristallizzare il valore più alto registrato.

Un’alternativa è rappresentata dall’investimento progressivo, spesso realizzato tramite piani di accumulo (Pac). «Parliamo di strategie che consentono un ingresso graduale sul mercato, riducendo il rischio di un errore di tempistica», continua Ragaini. «Noi applichiamo questo approccio ai nostri fondi Lux Im sia attraverso strategie equity step-in, in cui partendo da un’allocazione obbligazionaria si va gradualmente a prendere esposizione su una strategia azionaria su un orizzonte temporale di circa 5 anni, sia attraverso i Piani di Accumulo ed il servizio Twin Mix».

Sul fronte assicurativo, la banca utilizza la polizza multi -ramo Stile Esclusivo, che include il servizio “Ribilancia”, progettato per trasferire gradualmente il capitale dalla Gestione Separata ai fondi interni di Ramo III, con modalità personalizzabili. Un’ulteriore opzione è costituita dalle strategie azionarie con controllo della volatilità.

«Questi fondi adottano una gestione attiva e utilizzano opzioni per investire nei mercati azionari, limitando così le oscillazioni», ha spiegato Ragaini.«Queste tre vie nascono dall’ascolto delle esigenze dei clienti da parte della nostra rete e hanno come obiettivo un aumento progressivo della componente di equity nei portafogli», ha concluso.