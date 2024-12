Bitcoin a 93mila, crollo del 13% dai massimi. Ecco cosa spinge le vendite

Ascolta ora 00:00 00:00

Il risk-off sui mercati contagia le criptovalute. Il bitcoin oggi è sceso fino ad area 93.000 dollari, giù di oltre il 7% nelle ultime 24 ore e del 13% rispetto ai massimi storici a 108mila toccati a inizio settimana.

Il crollo coinvolge tutte le principali criptovalute: Ethereum e Solana -9%, Solana, Xrp -6% e la cripto mene Dogecoin fa addirittura -27%. La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è scesa di oltre l'11% nelle ultime 24 ore, uno dei peggiori cali giornalieri dell'anno.

Effetto Fed sul mondo cripto

A scatenare il cambio di sentiment sulle criptovalute hanno contribuito in prima battuta i toni da falco della Federal Reserve che mercoledì ha sì tagliato di assi per la terza volta consecutiva, ma ha fatto intendere che il prossimo anno la politica sarà meno accomodante del previsto. I dot plot indicano due tagli nel 2025 rispetto ai quattro della precedente riunione. In aggiunta, alcuni esponenti del board della Fed hanno iniziato a esternare i potenziali effetti delle politiche di Trump, a partire dai tagli fiscali e dai dazi, sull'economia, in particolare il rischio che l'inflazione si mantenga a livelli più sostenuti del previsto.

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha inoltre dichiarato che la banca centrale non ha intenzione di detenere la valuta digitale. "Non ci è permesso possedere bitcoin. Il Federal Reserve Act stabilisce cosa possiamo possedere e non stiamo cercando una modifica della legge", ha detto Powell nella consueta conferenza stampa post meeting.



Il presidente eletto Donald Trump in campagna elettorale ha più volte affermato che intende creare un quadro normativo statunitense di supporto per le criptovalute (Trump ha scelto Paul Atkins per la presidenza della Sec, la Consob statunitense, visto come un esponente molto favorevole al mondo cripto) e di istituire una riserva strategica di bitcoin.

La view di BlackRock

Questa settimana Blackrock ha indicato il bitcoin tra i “diversificatori di portafoglio” da prendere in considerazione. Come l'oro, il bitcoin potrebbe apprezzarsi nel tempo quando la sua offerta predeterminata incontra una domanda crescente. Il colosso dell'asset management ha elencato tra le peculiarità del bitcoin il suo essere decentralizzato, senza la capacità diretta del governo di modificare l'offerta. "È anche percepito come immune dagli effetti dei persistenti deficit di bilancio del governo, del crescente debito e dell'inflazione più elevata che erodono il valore delle valute sovrane - si legge nel Weekly Market Commentary di Blackrock - .

Vediamo che questi fattori rendono il bitcoin più attraente nel mondo odierno e potrebbe essere una fonte di rendimento più diversificata perché i suoi driver di valore sono diversi rispetto agli asset tradizionali. Tuttavia, rimane altamente volatile e vulnerabile a brusche vendite. E il suo valore potrebbe crollare se non fosse ampiamente adottato".