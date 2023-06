Borsa italiana sui massimi pre - Lehamn. Che succede ora?

Oggi il Ftse MIB40 ha toccato un livello da far paura al di là dei massimi relativi di 10 anni fa. Siamo sulla vetta delle vette ed è naturale avere paura.

In realtà la rottura di un massimo annuale o pluri annuale è un segnale positivo, laddove si gestiscano eventuali posizioni perdenti con rigidi stop loss. Della serie o la va o la spacca: se spacca si guadagna 10, se la va si perde 1.

Sapere oggi come andrà a finire il gioco è difficile perché se Wall Street è impostata chiaramente al rialzo il nostro listino appare spesso dimenticato nel gioco delle borse internazionali. E oggi diverse azioni italiane hanno segnato pattern di fine corsa nel breve periodo come ad esempio Unicredit.

I trader USA sostengono che quando ricorrono due condizioni, ovvero che Wall Street rompe i massimi a 52 settimane (massimo annuale) e questo dopo aver lambito i minimi a 52 settimane (minimo annuale) allora la tendenza in corso di può apertamente definire di rialzo. E così per molti investitori USA ora Nasdaq ed SP500 stanno andando dalla parte del Toro. Il nostro listino tuttavia inizia a risentire del clima estivo, essendo Borsa Italiana un mercato piuttosto illiquido e quindi che d’estate va in letargo. Tranne che in particolari momenti, come oggi sulla scia dei buoni risultati di Wall Stett, o relativamente a titoli che in estate spaccano tutto e tutti. I cosiddetti “titoli missile”. Andiamo a vedere quali sono le azioni che stanno cercando di entrate nel pattuglione di testa di questa stranissima competizione estiva.

Partiamo dalle azioni STM su cui avevamo fatto un primo giro di boa qualche settimana fa e che ora ha uncinato pesantemente dopo essere rimbalzata sulla trendline di breve periodo ed averne infranta un’altra discendente:

Ma aggiungiamo anche un alto titolo che sta mostrando i muscoli che è Ferrari, comprata da noi in tempi non sospetti e che si candida prepotentemente a titolo “missile” nonostante sia una blue chip del listino (di solito la palma dei titoli missile va a favore delle azioni illiquide):

Ed infine De’Longhi che dopo un bel bottom up accompagnato da volumi forieri di Toro sta cercando di costruire un bel movimento 1-2-3 uncino: spettacolare la rottura della trendline, benché non molto inclinata, che comunque proietta un obiettivo a 24 euro.