Borsa: se non sai cosa è un ordine limite è bene che stai a casa

In Borsa se non sai che cos’è un ordine limite e un ordine stop è bene che cambi mestiere… In questo video vedremo alcune raccomandazioni su due dei più famosi ordini di mercato tra i professionisti. A primo acchito potrebbe sembrare un argomento noioso ma in realtà è come il sale nel pane! Io sono Emilio Tomasini, editorialista e fondatore de l’Indipendente di Borsa su www.emiliotomasini.it e in questo video vedremo dei dettagli di fondamentale importanza per l’operatività sui mercati finanziari.

Partiamo analizzando l’ordine di acquisto “comprare 31 limite” piazzato oggi dall’Indipendente di Borsa sulle azioni Saes Getters:

Come vedete dal grafico abbiamo piazzato l’ordine sul minimo della barra di venerdì che corrispondeva a 31 € (data punto 2). E’ quindi successo che oggi l’azione ha battuto il prezzo minimo a 31 (data punto 1) e noi de l’Indipendente di Borsa abbiamo piazzato l’ordine di acquisto limite a quel prezzo. Che cosa significa questo ? Significa che abbiamo comprato a qualsiasi prezzo che corrisponda a 31 o che sia inferiore ad esso. I nostri lettori quindi stamattina hanno piazzato un ordine di acquisto limite a 31 ma effettivamente noi non sappiamo quanti pezzi in vendita corrispondevano all’ordine di acquisto limite piazzato. Mettiamo il caso ci fossero 100.000 pezzi noi non possiamo sapere se chi ha venduto a 31 abbia effettivamente venduto per 100.000 pezzi e quindi l’ammontare in vendita abbia corrisposto perfettamente al quantitativo che c’era in acquisto. Nel caso fosse stato così, allora chiunque abbia venduto o acquistato a 31 ha esaudito la sua intenzione di compravendita. Se invece fossero stati 100.000 pezzi in acquisto a 31 e 50.000 in vendita sempre a 31 è chiaro che rimangono 50.000 pezzi in acquisto a 31 a bocca asciutta! Morale della favola: l’ordine limite ogni volta che viene piazzato sul mercato è un ordine aleatorio perché non sappiamo se viene eseguito per intero. Guardiamo ora l’ordine stop che tecnicamente significa “compra al superamento di”:

L’ordine stop viene solitamente posizionato al di sopra di un massimo relativo e nel grafico abbiamo piazzato l’ordine stop a 32.60 €. Comprare a 32.60 significa che immetto l’ordine a mercato nel momento in cui ci sarà una prima transazione a quel prezzo colpendo il primo “ask” disponibile. Si tratta di un “resting order” ovvero un ordine che viene posizionato giorni prima in attesa di esecuzione (riposa sul mercato, letteralmente). Immettere un ordine stop significa cercare di sfruttare la tendenza rialzista che si sviluppa di solito al superamento di un massimo relativo precedente in una ottica trend following come da grafico:

L’ordine stop a differenza dell’ordine limite è un ordine che qualora venga eseguito anche solo una volta scatena l’universo ! Tutti gli ordine stop piazzati a 32.60 vengono automaticamente eseguiti perché basta una transazione a quel prezzo per farli immettere a mercato, viceversa, gli ordini di acquisto piazzati limite non è assolutamente detto che vengano eseguiti per intero su tutte le contropartite che sono presenti a quel livello di prezzo. Questa è la grande differenza tra questi due strumenti operativi di Borsa ed è assolutamente fondamentale conoscerli per approcciare la Borsa in maniera profittevole !