Btp, in arrivo nuove emissioni: ecco il calendario del 2024

Tornano i prodotti finanziari dedicati piccoli risparmiatori. Si tratta di nuovi titoli con differenti scadenze e pagamenti delle cedole sempre più ravvicinati. Il 2024 sarà significativo per le emissioni. Le Linee guida per la gestione del debito pubblico pubblicate dal ministero dell'Economia nel 2024 spiegano la questione. Il documento afferma che uno degli obiettivi strategici sarà “il proseguimento dell'offerta dedicata agli investitori retail, volta ad ampliare la loro partecipazione diretta al debito pubblico, anche mediante nuovi strumenti”.

La quota di debito pubblico

In merito alla strategia questa è risultata particolarmente efficiente come affermato da Bankitalia nel suo ultimo Rapporto sulla stabilità finanziaria. La quota di debito pubblico in mano ai risparmiatori italiani in un anno è quasi raddoppiata, infatti è passata dal 5% al 10%. In questi ultimi anni la Banca Centrale Europea è risultata la principale acquirente di debito italiano ha ridotto le quote di acquisto e la sua quota sta diminuendo progressivamente al 30%. Gli esteri, invece, sono passati dal 50% al 20% del debito italiano.

Le emissioni

Nel 2024 saranno tra i 340 e i 360 miliardi di euro di debito pubblico sul mercato, si tratta di una cifra simile a quella collocata nel 2023. Il Tesoro sembrerebbe avere l’obiettivo dei piccoli risparmiatori. Il documento del tesoro cita “Durante il prossimo anno in considerazione dell'ottimo riscontro ricevuto dal mercato sulle emissioni dedicate al pubblico dei risparmiatori retail, il Tesoro continuerà a proporre questi strumenti, tenuto conto anche del generale contesto di tassi di interesse più elevati rispetto al recente passato”.

Gli strumenti finanziari

Attualmente gli strumenti emessi sono il Btp Valore, il Btp Italia e il Btp Futura. Il primo è dedicato solo ai risparmiatori individuali e affini, nel 2023 sono stati effettuati due collocati con cedole fisse crescenti. Nel documento si legge "Questa nuova classe di titoli può avere diverse strutture finanziarie e nel 2024, ove se ne riscontrino le condizioni ed in ragione delle esigenze di finanziamento, il Tesoro valuterà l'opportunità di effettuare una o più emissioni di BTp Valore, riservandosi massima discrezionalità nel valutare in prossimità del collocamento la struttura finanziaria più opportuna circa la scadenza, tipologia e periodicità di pagamento delle cedole e il premio extra finale di fedeltà, riservato agli investitori retail che acquistano il titolo all'emissione e lo detengono fino a scadenza”.

Btp Italia

In merito al Btp, il titolo legato all'inflazione nel 2024 verranno invece a scadenza 12 miliardi di euro di questa famiglia di titoli. Il documento afferma “Il Tesoro valuterà l'opportunità di effettuare una o più emissioni di Btp Italia nel corso dell'anno, riservandosi la massima flessibilità nella scelta della scadenza più opportuna per il nuovo titolo. In ogni caso, i titoli eventualmente offerti nel corso del prossimo anno manterranno l'indicizzazione legata al tasso di inflazione nazionale e un premio fedeltà per gli investitori retail che acquistano il titolo all'emissione e lo detengono fino a scadenza”.