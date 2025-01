Btp a ruba: richieste record da 270 miliardi per decennale e titolo Green

Ascolta ora 00:00 00:00

Investitori in fila per accaparrarsi i Btp. La nuova doppia emissione del Tesoro ha calamitato una domanda record da 270 miliardi di euro. Detronizzato il precedente record della doppia emissione avvenuta in autunno e che vide richieste per 206 miliardi per il Btp a 7 anni e la riapertura del Btp a 30 anni.

La carta italiana trova forti richieste in virtù dei rendimenti ancora allettanti abbinati all'attuale stabilità politica del Paese che si contrappone a un contesto decisamente più incerto della vicina Francia.

I dettagli del nuovo collocamento

Nel dettaglio il Ministero guidato da Giancarlo Giorgetti ha allocato 13 miliardi del Btp decennale (rendimento asso annuo del 3,65%) a fronte di una domanda di oltre 140 miliardi. Per il Btp Green a 20 anni - che prevede un tasso annuo del 4,1% pagato in due cedole semestrali - l’importo assegnato è stato invece di 5 miliardi a fronte di una domanda di circa 130 miliardi. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager (Banca Mps, Bnp Paribas, Citibank Europe, Crédit Agricole, NatWest e UniCredit).

Lo spaccato della domanda sarà reso noto nei prossimi giorni.

Btp green straccia il precedente record

Dal confronto con la precedente emissione green, che risale a maggio 2024, emerge una vera e propria impennata delle richieste. Allora le richieste furono infatti pari a 84 miliardi. Mentre la prima emissione verde, risalente al 2021, attirò richieste per 83 miliardi.

Le emissioni 2025: per i retail tornerà il Btp Italia

Le linee guida 2025 del Tesoro per la gestione del debito pubblico prevedono nel corso di quest'anno anche il ritorno del Btp Italia tra le possibili emissioni dedicate anche agli investitori retail anche del fatto che verrà a scadenza un Btp Italia per circa 18,5 miliardi di euro.

Quest'anno il Mef prevede emissioni lorde complessive di titoli a medio lungo termine in un intervallo compreso tra i 330 ed i 350 miliardi di euro, inferiori quindi a quelle effettuate nel 2024 (quasi 361

miliardi di euro, al netto dei 16 miliardi emessi in operazioni di concambio). Il costo medio annuo all’emissione, al termine dei collocamenti del 2024 risulta essere stato pari al 3,40%, in discesa rispetto al 3,76% del 2023.