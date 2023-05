BtpEi, in arrivo l’emissione a 15 anni

E' in arrivo una nuova emissione del BtpEi. Si tratta di Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione europea considerati un’opzione di investimento sicura in quanto garantiti dallo Stato italiano.

Come funzionano?

Chi sottoscrive i Btp in generale è consapevole di poter contare su un reddito certo e costante. Alla sua scadenza l’investitore incasserà il valore nominale del titolo. Nel caso del BtpEi che, come anticipato, dipende dall’inflazione, tutti i valori che lo riguardano tengono conto della misura che indica l'aumento dei prezzi. Inoltre viene garantito un tasso di interesse costante in termini reale, quindi in termini di potere d’acquisto. Il tasso cedolare reale annuo viene fissato al momento dell’emissione.

La comunicazione del MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver affidato a Barclays Bank Ireland PLC, Citibank Europe Plc, Deutsche Bank A.G., J.P. Morgan SE e Société Générale Inv. Banking il mandato per il collocamento del nuovo benchmark BtpEi a 15 anni.

Le condizioni del BtpEi

Il titolo in questione escluderà i prodotti a base di tabacco e avrà scadenza il giorno 15 maggio 2039. Non è ancora stata annunciata la data in cui verrà effettuata la transazione, ma, come comunicato dal MEF, avverrà prossimamente. Per questa nuova emissione l’asta BtpEi è prevista per il 25 maggio.

Come calcolare l’indicizzazione

Il coefficiente di indicizzazione viene calcolato sulla base dell’inflazione che è data dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo dell’area Euro, questo viene elaborato e fornito ogni mese da Eurostat. Il coefficiente in questione consente di conoscere a una data mensile il valore del capitale nominale.