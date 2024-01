La casa cresce insieme ai maxi-cantieri

Il mattone continua a essere il grande amore degli italiani. Forse ancora scottati da una Borsa che, malgrado il rally di fine 2023, non ha ancora permesso di recuperare in pieno le perdite dell’anno precedente. Scopriamo allora quali sono le aree dove, malgrado gli incrementi di prezzo già avuti, conviene comprare casa per abitarci, sfruttarla per le vacanze o affittarla, magari con piattaforme come AirBnb.

COM’È ANDATO IL MERCATO NEL 2023

Complice il caro mutui conseguente ai rialzi ai tassi della Bce, le compravendite nel mercato immobiliare residenziale sono diminuite del 12% nel primo semestre 2023, per un totale di 350.855 transazioni (dati Agenzia delle Entrate). Malgrado la stretta data dalle banche ai prestiti «i prezzi delle abitazioni non ne hanno risentito molto. Dopo un primo semestre che a livello di media nazionale ha segnato un +0,6%, l’anno dovrebbe aver chiuso con un incremento tra +1% e +3%», stima Fabiana Megliola, responsabile dell’ufficio studi di Tecnocasa.

LE GRANDI CITTÀ

Si sono distinte Bari, Napoli e Verona ma anche Milano e Roma hanno chiuso il 2023 in positivo. A livello di zone, a Roma sta mostrando una certa dinamicità la Tiburtina (vicina all’università) e Borgo Pio, area non lontana dal Vaticano dove si stanno accumulando tante richieste di affitti turistici. Nel capoluogo lombardo, invece, cresce la domande per le aree oggetto di interventi di qualificazione del territorio come Farini, scalo di Porta Romana e Bovisa. A cui si somma un nuovo flusso di interesse per la zona Loreto, che sarà al centro di un progetto di riqualificazione del piazzale che collega importanti arterie della metropoli lombarda.

LE CASE VACANZE

Sia per le vacanze sia per investimento il lago di Garda è sempre molto gettonato anche perché i turisti, in particolare tedeschi, sostengono la domanda. Per gli amanti della montagna da segnalare Bardonecchia e Ponte di Legno e, al Centro Sud Roccaraso in Abruzzo.

C’è poi il trend delle Olimpiadi invernali del 2026 che interesseranno Bormio, Livigno e Cortina d’Ampezzo, con il risultato di sostenerne il prezzo di compravendita e i canoni di locazione almeno fino alla kermesse. Per il mare c’è l’imbarazzo della scelta. La Liguria offre molte mete turistiche rinomate a cominciare da Sanremo, San Lorenzo al Mare e tutta la provincia di Imperia che esercita una forte attrattiva per gli stranieri. Cresce l’interesse per tutta la costa adriatica grazie al miglioramento dei servizi ferroviari. In Puglia spicca per esempio Polignano a Mare mentre in Veneto si distingue Jesolo e, nelle Marche, Pesaro cittadina con una crescente offerta culturale.

OCCHIO AI SERVIZI

In genere se si compra per investire è consigliabile privilegiare le zone (anche semi-centrali) purché siano turistiche e, soprattutto, assistite da mezzi e servizi pubblici di qualità (metropolitane, parchi, asili e scuole). Offrono poi un valore aggiunto le località per godersi la natura e i paesaggi al di fuori della confusione dei posti più affollati.

Per la casa per le vacanze oltre all’attrattiva per la località specifica è sempre una questione di servizi e di infrastrutture: per esempio il lago di Garda piace molto perché è facilmente raggiungibile dalla Lombardia e dal Veneto tramite autostrada e ferrovia. Quanto, infine ,alla montagna, occhio alla distanza dell’appartamento dalle piste da sci e alla possibilità di raggiungere la località prescelta anche utilizzando il treno.