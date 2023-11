Cassa depositi e prestiti lancia il bond da 1,5 miliardi per i piccoli risparmiatori

Parte oggi 7 novembre il collocamento delle nuove obbligazioni di Cassa Depositi e Prestiti. Questo titolo è pensato per i risparmiatori del mercato retail ed è dedicato alle persone fisiche residenti in Italia, quindi cittadini e famiglie. Sarà possibile acquistare il prodotto fino al 27 di novembre. I titoli potranno essere sottoscritti presso una rete di 24 banche. Intesa Sanpaolo e Unicredit sono responsabili del collocamento. Ecco tutte le caratteristiche del bond.

Il titolo

Il titolo ha una durata di sei anni e un tasso fisso del 5% per i primi tre anni e variabile nei successivi tre. Cdp ha messo a disposizione complessivamente 1,5 miliardi di euro. Il taglio minimo del prodotto ammonta a mille euro ed è pari al valore nominale di ciascuna obbligazione. Sugli interessi e sugli altri proventi ottenuti dai sottoscrittori sarà applicata l’imposta sostitutiva con aliquota agevolata del 12,50%. Nel momento in cui scatterà il tasso variabile, gli investitori riceveranno, ogni tre mesi e in via posticipata, una cedola lorda indicizzata all’EURIBOR a 3 mesi, maggiorato di un margine pari ad almeno lo 0,90% annuo. Il margine definitivo verrà poi fissato alla fine del periodo di collocamento.

L'offerta e i proventi

L’offerta, come anticipato, è pensata per le persone fisiche residenti in Italia, sostanzialmente cittadini e alle famiglie. Il termine del collocamento potrebbe avvenire anche prima del 27 novembre. Le obbligazioni CDP verranno negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana. I proventi del collocamento, come spiega Cdp, "consentiranno di destinare ulteriori risorse per sostenere imprese, territorio e infrastrutture con l'obiettivo, in coerenza con il Piano strategico 2022 -2024, di contribuire concretamente alla crescita del Paese".

Il progetto

Cassa Depositi e Prestiti è attualmente guidata da Dario Scannapieco e presieduta da Giovanni Gorno Tempini. Il programma di emissioni riservate ai piccoli risparmiatori è stato introdotto nel marzo 2015. In quel momento aderirono circa 70mila investitori e vennero collocato 1,5 miliardi, aumentando dopo solo cinque giorni il valore nominale dell’offerta che era stato fissato in precedenza a 1 miliardo. È stata poi effettuata una chiusura in anticipo. Nel 2019, invece, durante l’emissione del secondo bond retail della Spa del Mef, l’offerta venne incrementata a 1,5 milioni e, come per l’emissione precedente, il collocamento venne chiuso il 14 giugno (ricordiamo che l’arco temporale previsto era dal 10 al 21 giugno) proprio per la domanda importante che riuscì a superare l’ammontare massimo offerto.