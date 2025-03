Criptoattività, Consob e Bankitalia chiedono più trasparenza nei bilanci

Ascolta ora 00:00 00:00

Maggiore trasparenza sulle criptoattività nei bilanci delle società quotate o negoziate su piattaforme multilaterali. È questa la richiesta congiunta di Banca d'Italia e Consob, che in una comunicazione ufficiale invitano gli emittenti a fornire al mercato informazioni utili a comprendere gli effetti delle cripto-attività sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, senza però introdurre nuovi obblighi regolamentari.

Le due Autorità sottolineano l'importanza di applicare i principi contabili internazionali già esistenti: per le criptovalute come il Bitcoin, ad esempio, si richiama all'Ias 38 (attività immateriali) o, in caso di detenzione per la vendita, all'Ias 2 (rimanenze). Per altre tipologie di cripto-attività, gli emittenti dovranno valutare le caratteristiche specifiche per individuare il trattamento contabile più idoneo, garantendo sempre un'adeguata informativa al pubblico, in linea con la disciplina sul contrasto agli abusi di mercato.

La comunicazione si rivolge anche alle società di revisione contabile e ai revisori legali, richiamando l'attenzione sui rischi legati alla volatilità e alla complessità delle criptoattività, nonché sull'evoluzione del quadro normativo. I revisori dovranno prestare particolare cura agli aspetti rilevanti in materia di antiriciclaggio, considerando la natura potenzialmente opaca di alcuni strumenti digitali.

Con questa iniziativa, Consob e Bankitalia mirano

, assicurando che le criptoattività siano trattate con il giusto livello di prudenza e trasparenza, a tutela degli investitori e della stabilità del sistema finanziario.