Dagli Usa l’indicatore segreto per capire l’andamento del mercato

O scende o sale o va in orizzontale… non è una nuova filastrocca da imparare a memoria ma è il possibile andamento della Borsa. Il dilemma di quale sia l’andamento della Borsa si può risolvere con alcuni strumenti anche se, come ben sapete, non è possibile eliminare il fattore incertezza. Non esiste nessun strumento che possa indicarci in modo corretto al 100% l’andamento futuro dei mercati.

Nel video di oggi andremo a vedere un piccolo “trucchetto” per rispondere alla domanda “Se scende o sale o se va in orizzontale!”

L’indicatore che io guardo è il numero di azioni in percentuale dell’S&P500 che sono superiori alla media mobile a 200 giorni.

Può essere un indicatore banale ma come vedete dal grafico quando eravamo nell’aprile del 2021 era arrivato alla considerevole cifra del 100 % ; quindi il 100% delle azioni dell’S&P500 erano superiori alla media mobile a 200 giorni, mentre se andiamo a vedere il periodo bottom del giugno e del settembre 2022 possiamo notare che la percentuale si attestava al 10 %. Questo vuole dire che tutte le azioni erano improntate al ribasso.

Ora a che punto siamo?

Possiamo vedere che ora la percentuale è a metà ed abbiamo ancora uno spazio del 50% per raggiungere il top. Possiamo inoltre notare che storicamente questo indicatore oscilla tra questi estremi ed è considerato molto valido quando raggiunge le fasce estreme della sua oscillazione.

Possiamo tranquillamente dire che è un indicatore mean reverting e che è potentissimo nei rimbalzi, dove spesso arriva al 100 % delle azioni dell’ S&P500 superiore alla media mobile a 200 giorni.

