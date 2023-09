Torna il Btp Valore, tra premi fedeltà e cedole crescenti trimestrali

Torna il Btp Valore dopo il debutto nel mese di giugno. Vendite al via il 2 ottobre fino alle ore 13:00 del 6 ottobre, salvo chiusura anticipata, per il Buono del tesoro poliennale che quest’estate ha raccolto 18,191 miliardi di euro e stipulato 654.675 contratti. L’obiettivo anche durante questa emissione è quello di attirare famiglie e piccoli investitori. Ecco tutte le informazioni in merito al ritorno del Btp Valore.

La durata e il collocamento

Il titolo in questione ha una durata di cinque anni mentre a giugno era di quattro anni. Viene inserito un nuovo meccanismo delle cedole, queste infatti verranno accreditate sul conto ogni tre mesi e il processo accelererà la cadenza semestrale proposta con i precedenti Btp. A giugno la cifra media degli ordini è stata di circa 27.800 euro, tra le più basse mai registrate a livello di emissioni destinate al pubblico al dettaglio. Il collocamento avverrà sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa San Paolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. Tutte le comunicazioni ufficiali sul nuovo BTP Valore saranno rese disponibili sul sito del MEF www.mef.gov.it.

Il Btp Valore

Il Tesoro ha l’obiettivo di focalizzarsi sul risparmio privato domestico. Un esempio è il premio extra finale che ripagherà la fedeltà di coloro che hanno detenuto il titolo fino alla scadenza. Inoltre il Btp Valore in questa seconda emissione consentirà di ottenere un rendimento crescente, il meccanismo in questione è chiamato “step up”, e permetterà alle cedole di incrementare il loro valore con il trascorrere del tempo. Il taglio minimo per l’acquisto sarà di mille euro e non è previsto un tetto massimo, la tassazione utilizzata è quella agevolata dei titoli di Stato, quindi con aliquota al 12,5%. Inoltre viene applicata un’esenzione dalle imposte di successione per le cedole e per il premio fedeltà.

Le prospettive

I rendimenti saranno importanti per definire il successo della seconda emissione del Btp valore. Il periodo di ottobre sarà particolarmente complesso dal punto di vista del mercato, infatti a inizio mese è prevista la presentazione del programma di finanza pubblica da parte del Governo con la NaDef, inoltre gli incontri della Bce saranno determinanti per la situazione economica. In merito al rendimento minimo garantito la cifra verrà indicata il 29 settembre e poi potrebbe essere confermato oppure rialzato durante la settimana successiva dopo il termine dell’emissione.