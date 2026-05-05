GameStop vuole eBay offerta da 56 miliardi

Da una società che rivende videogiochi e fa fatica a stare a galla, all'azienda che punta sul collezionismo e, da oggi, anche molto più lontano. GameStop, dal 2023 nelle mani di Ryan Cohen, ha presentato un'offerta da 56 miliardi di dollari per comprare il sito di e-commerce eBay. Una proposta molto ambiziosa considerando che eBay ha un valore di mercato che supera di circa quattro volte quello di GameStop, e per completare l'acquisto l'azienda di Cohen dovrebbe indebitarsi per una cifra molto superiore al suo valore di mercato (11,9 miliardi di dollari).

L'operazione, lanciata ufficialmente ieri, prevede 125 dollari per azione in un'offerta mista, 50% in contanti e 50% azioni, con un premio del 20% rispetto al prezzo di chiusura precedente. GameStop però non sarà sola in questo acquisto, infatti in bilancio ha circa 9 miliardi di dollari, mentre la quota in contanti dell'operazione sarebbe nell'ordine dei 28 miliardi. Cohen ha già ricevuto una lettera di supporto da Td Bank per circa 20 miliardi di debito e punta a generare 2 miliardi di risparmi annuali entro un anno dalla chiusura. Inoltre, l'attenzione su eBay non è una novità: da una parte GameStop ha già costruito una partecipazione di circa il 5% nella piattaforma di vendita online a febbraio e, dall'altra, fa parte di un piano molto più ampio iniziato da Cohen per trasformare le sorti della sua società. L'acquisizione spinge infatti verso l'obiettivo di portare GameStop a una capitalizzazione di 100 miliardi di dollari. Piano che porterebbe all'amministratore delegato un premio da capogiro.

La fusione tra le due ha senso in questo nuovo scenario dove, alle prese con l'evoluzione dei consumi digitali, entrambe vedono nei collezionabili e nei prodotti di seconda mano il futuro. Ma questa fusione, se realizzata, segnerebbe un cambiamento radicale negli equilibri dell'e-commerce globale, anche in linea con l'obiettivo del Ceo di costruire un concorrente credibile ad Amazon.

Il mercato ha reagito subito con ottimismo alla

proposta: venerdì, prima ancora che la proposta di acquisto venisse ufficializzata, le azioni di eBay erano aumentate di circa il 12% e ieri, prima dell'apertura del mercato, ha guadagnato un ulteriore 10% a 110 euro ad azione.