Piazza Affari, ecco su quali aziende puntare

I rendimenti azionari che derivano dagli investimenti di mercato consentono di incrementare le proprie entrate. Il 2023 si prospetta particolarmente favorevole nei confronti di alcuni settori come quello tecnologico quello che riguarda l’energia rinnovabile. Inoltre anche i mercati emergenti e i business immobiliari potrebbero portare a guadagni importanti. Sono importanti anche le diverse circostanze politiche, economiche e finanziarie. Ecco i titoli da seguire in Borsa.

I rendimenti

I rendimenti possono dipendere da due fattori principali. Il primo riguarda l’aumento del valore del titolo che permette all’investitore di rivendere ad un prezzo più alto. Il secondo, invece, è inerente ai dividendi pagati dalle aziende ai singoli azionisti, in estrema sintesi, si tratta di una parte degli utili versati dalle aziende nei confronti dei soci e degli azionisti. Le società in grado di pagare dividendi particolarmente alti consentono agli investitori di ottenere un guadagno annuo che varia in base agli utili aziendali. Quindi una realtà che ha un alto tasso di profitto può, di conseguenza, versare dei dividendi sostanziosi e così anche gli investitori ottengono un rendimento particolarmente alto.

L’importanza del dividend yield

Il dividend yield è un indicatore di rendimento immediato per valutare le aziende. Sostanzialmente definisce il valore delle società tramite il rapporto tra il dividendo unitario pagato dall’azione e il prezzo della stessa. Questo numero viene usato per svolgere delle analisi comparate dove l’obiettivo è quello di valutare il posizionamento di un’impresa confrontandola con i possibili concorrenti. Più è alta la cifra dell’indicatore e migliore sarà la considerazione della realtà presa in analisi e la capacità di remunerare gli investitori. È però utile sottolineare che il dividend yield rappresenta una misura statica di rendimento e non esamina il rischio d'impresa.

Cosa seguire in Borsa

All’interno delle realtà selezionate è possibile trovare società editoriali, banche, assicurazioni e operatori del settore energetico. Le aziende citate hanno registrato un dividend yield che supera il 5% e sono tra le migliori per il pagamento dei dividendi nel 2023. Al primo posto della classifica troviamo Cairo Communication, società per azioni italiana costituita nel 1995 con un dividend yield dell’8,98%. Si posiziona con una percentuale leggermente inferiore DeA Capital, società italiana appartenente al Gruppo De Agostini che si occupa di investimenti in private equity e nel settore dell'alternative asset management, con un indicatore dell’8,33%.

Le banche in classifica

Anche le banche rientrano in classifica, tra queste Intesa Sanpaolo, UnipolSai e Mediobanca. Per queste tre realtà il dividend yield ammonta a 7,54%, 7,48% e 6,85%. Azimut Holding, invece, ha raggiunto un dividend yield del 6,55%. Chiudono la classifica delle migliori Generali, ENEL e ENI che raggiungono un indicatore nell’ordine del 6,36%, 6,35% e 5,96%.