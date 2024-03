Intelligenza artificiale e rinnovabili per chi guarda al lungo periodo

I megatrend sono rilevanti fattori socio-economici, ambientali e tecnologici che tendono a rivoluzionare il nostro stile di vita. La digitalizzazione dell`economia, l`esaurimento delle risorse naturali, la rapida espansione delle città, l`invecchiamento della popolazione sono solo alcuni esempi.

Dal punto di vista degli investitori, se da un lato rappresentano una forte opportunità per chi guarda sul lungo termine dall`altro le fasi dei megatrend cambiano. Ecco perché è opportuno sapere capitalizzare quelli in ascesa e approfittare di quelle di stasi per individuare quelli sottovalutati. Per esempio l`intelligenza artificiale continua a diffondersi in tutti i settori. Basti pensare che si stimano investimenti per 74,5 miliardi di dollari nell`Ia da parte delle sole aziende automobilistiche entro il 2030. Stesso discorso per la sicurezza informatica, malgrado il balzo del 2023. Secondo gli esperti, il business del settore si sta ampliando, anche per la necessità di difendersi dai nuovi attacchi sempre più sofisticati. Occhi puntati poi sul cloud computing. I destini di questi tre megatrend appaiono, comunque, intrecciati tra loro.

Guardando invece ai megatrend che lo scorso sono stati poco brillanti o, addirittura, deludenti dal punto di vista delle performance, merita attenzione quello delle energie rinnovabili. Nei prossimi cinque anni dovrebbe essere registrata la crescita più rapida di sempre in questo ambito sulla scia anche della Cop 28, nell`ambito della quale i leader occidentali hanno deciso di triplicare la capacità relativa alle energie rinnovabili entro il 2030. Alla luce dei solidi fondamentali e dell`atteso taglio dei tassi da parte di Fed e Bce (che dovrebbe favorire un`accelerazione degli investimenti) quest`anno la dinamica di mercato dovrebbe migliorare a favore delle aziende attive nelle energie alternative. Anche il settore delle biotecnologie, reduce da tre anni di performance negative a causa delle difficoltà legate allo sviluppo e alla commercializzazione di terapie innovative, sembra prossimo alla svolta.

Si nota infatti un aumento delle attività di fusione e acquisizione e progressi nella scoperta dei farmaci guidati dall`Ia, confermando il ruolo fondamentale delle aziende biotech nello sviluppo di terapie e trattamenti salvavita per diverse malattie e disturbi.