Leonardo fa il pieno di profitti (+60%) su le stime, scatto del titolo in Borsa

La presentazione dei conti di Leonardo, in crescita a doppia cifra, è stato di fatto un passaggio di consegne (ufficiale da oggi con l'assemblea) tra l'amministratore delegato uscente Roberto Cingolani e quello entrante Lorenzo Mariani.

«La continuità non è un tema, la strada è tracciata», ha detto Cingolani chiarendo di aver lavorato al fianco del suo successore per oltre due anni. E lasciando a lui l'onore di alzare la guidance del 2026 per la quale ci sono, nei numeri, ampi presupposti: il primo trimestre si è chiuso con ordini a 9 miliardi (+31%), ebitda a 281 milioni (+33%), un utile netto adjusted balzato a 184 milioni (+60%) e ricavi a 4,4 miliardi spinti in particolare dall'Elettronica per la Difesa. L'uscita di scena è carica di annunci. E se da un lato «c'è ancora spazio per crescere», dall'altro ci sono due temi opposti sul tavolo: quella della vendita parziale delle Aerostrutture e della cessione della divisione camion di Iveco Defence.

Il potenziale partner di Leonardo nelle Aerostrutture sta proseguendo la propria analisi sull'operazione e la previsione è che «rispetterà» la scadenza fissata per giugno per arrivare a una decisione, ha detto il cfo di Leonardo Giuseppe Aurilio, in merito alle trattative in corso per la partnership con un investitore mediorientale (secondo i rumors il fondo saudita Pif).

Quanto invece al dossier Iveco, la vendita della divisione camion di Iveco Defence Vehicles «è una delle opzioni: C'è una discussione in corso con Rheinmetall, ma vedremo l'esito e valuteremo l'opzione migliore alla fine di questo processo», ha aggiunto il cfo.

«Per il momento, stiamo consolidando il 100% del perimetro di Idv, compreso il business degli autocarri - ha detto il manager - Vedremo l'esito di questa discussione e della potenziale trattativa, anche insieme alla valutazione delle sinergie». Tornando ai numeri, l'indebitamento netto è salito a 3 miliardi (+44%) proprio per l'acquisizione del business Iveco Defense (da 1,6 miliardi di euro). Ma il titolo ieri ha brindato con un rialzo di oltre il 5%.