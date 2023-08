Obbligazioni: per 10 anni snobbate ma ora…

Le obbligazioni per almeno 10 anni sono state lo strumento di investimento forse più snobbato del panorama finanziario, quasi come se non esistessero! Poi magicamente c’è stata la corsa al rialzo dei tassi e ora siamo tutti qui a parlare di obbligazioni!

Al giorno d’oggi con le obbligazioni è possibile fare rendimenti dal +7 al +10 % senza incorrere in troppi rischi; se fino a ieri i certificates erano visti come la nuova frontiera, oggi la bilancia si sta invertendo a favore delle obbligazioni a parità di rendimento ma con molto meno rischio a favore di queste ultime.

Questo metodo è capace di fornirvi una visione del mercato che non è assolutamente quella main stream che i media vi fanno passare quotidianamente.

