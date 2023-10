Dal panico sulle obbligazioni all’analisi tecnica sui dati macro

Sui media finanziari incombe la “catastrofe” delle obbligazioni! Il tal bond che perde l’80 %, il Btp con la tal emissione che ha perso il 50 %, il mercato obbligazionario che continua a scendere da “X” anni e via di scorrendo. Siamo tutti d’accordo che con il rialzo dei tassi di interesse il prezzo delle obbligazioni sia sprofondato, ma se ragioniamo in un’ottica ciclica non dobbiamo disperarci. Questo perché proprio ora potrebbe essere un momento interessante per entrare sui bond… L’economia americana oggi ha dimostrato segni di forza, con la creazione di posti di lavoro con 336.000 unità, una disoccupazione ad un tasso del 3.8 % e i tassi di mercato monetario hanno forse anticipato la prossima mossa della FED che potrebbe in ogni caso essere l'ultima.



