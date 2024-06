Prepararsi alla burrasca

Le più grandi lezioni di investimento non possono essere insegnate nelle pagine di un libro o in un’aula. Devono essere vissute. Le lezioni dolorose sono i migliori insegnanti. Investire non è un gioco. Il mercato rialzista dura, dall’ultima vera crisi, quella del fallimento di Lehman, ed anche i movimenti più forti, ad esempio quelli in occasione della pandemia, sono rientrati talmente in fretta da non incidere più di tanto.

Tuttavia, sul mercato, sta entrando una percentuale sempre maggiore di protagonisti (investitori, consulenti, bancari, banchieri) che non hanno mai sperimentato un mercato ribassista. L’aspetto peggiore è l’aumento di persone inesperte che istruiscono altre persone inesperte. Nei mercati in crescita, è facile parlare di rischio, pazienza e convinzione necessarie per resistere alla volatilità. Ma alla fine queste arriveranno davvero e non saranno semplici da gestire. Arriverà un tempo in cui il mercato scenderà rapidamente del 40-50-60%. Tutte le nostre convinzioni saranno messe in discussione, così come le strategie, i progetti. Non c’è niente che metta più alla prova le nostre convinzioni d’investimento come il calo dei prezzi delle azioni.

È un po’ come in aereo.

Abbiamo tutti volato con cielo sereno, senza turbolenze. Ma molti di noi hanno anche viaggiato su voli stressanti. In quel preciso momento, probabilmente, pagheremmo quattro volte il prezzo del biglietto per avere al timone il pilota più esperto. Quando l’aereo atterra tiriamo un sospiro di sollievo.

Non ci preoccupiamo davvero del pilota finché non dovesse servire davvero. Ma in quel momento di difficoltà il pilota preparato non ha prezzo, perché il prezzo da pagare, nel caso del volo, sono le nostre vite, e negli investimenti, invece, c’è in gioco il nostro futuro.