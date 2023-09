Prove di rialzo di Borsa? Alcune azioni sgroppano

La Borsa scende oppure sale? Recentemente un lettore mi ha fatto questa fatidica domanda e la mia risposta è sempre la stessa: la Borsa o scende o sale o va in orizzontale! Sostanzialmente nessuno può sapere esattamente l’andamento dei mercati quello che io posso fare è esprimere delle probabilità che aiutano a produrre un vantaggio rispetto al mercato e che nel lungo periodo, tale vantaggio, produrrà utili.

Gli avvenimenti salienti di questo periodo è che riceveremo una decisione dalla BCE quando negli Usa qualcuno sta dicendo che forse sarebbe il caso non arrivare ad un rialzamento dei tassi. A livello di grafica dei mercati possiamo osservare come l’indice S&P500 sta cercando di tracciare un uncino rialzista anche per quanto riguarda il FTSE MIB40 siamo a cavallo di una trend line rialzista. Le prospettive quindi non sono affatto male, ma ovviamente nessuno ha la sfera di cristallo.

Partiamo dall’S&P500:

Possiamo vedere come ci sia stato un rimbalzo sul canale di tendenza dell’indice con un ulteriore ritracciamento. Questo è un tentativo a seguito di un doppio minimo di tracciare una trend line rialzista, che verrà confermata dopo la rottura del massimo tracciato nel grafico.

Proseguiamo con il FTSE MIB40:

Abbiamo avuto un rimbalzo sulla trend line che è stata toccata in diversi punti , siamo davanti a un possibile triangolo o a un testa e spalla, sicuramente possiamo dire che nella giornata odierna l’indice sta andando abbastanza bene.

Passiamo ora alle azioni più interessanti.

Fineco Bank:

Fineco è un’azienda che ha avuto risultati interessanti ma che per via di alcune sottigliezze non hanno soddisfatto gli analisti. Graficamente possiamo vedere che siamo di fronte ad un supporto che è stato toccato tre volte con un’esplosione di volatilità negativa ed incremento di volumi nell’ultimo supporto e questo fa prospettare un rimbalzo rialzista. Certo è un’azione rischiosa però sicuramente ha un certo interesse.

Azioni Marr:

Vediamo come l’azione stia rompendo i massimi dell’uncino e si prospetti sicuramente come un segnale di acquisto.

Saes Getters:

Il titolo che il tracciamento del canale orizzontale risulta essere molto interessante, vediamo inoltre come la fuoriuscita dal canale stia tracciando un uncino in corso. Potrebbe essere un prossimo titolo candidato all'acquisto.