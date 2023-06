Come scegliere le azioni su cui puntare in Borsa

Il ranking automatico di titoli finanziari è una decisione presa a priori di come si fa a decidere. In altri termini o decido che ogni giorno faccio uno scan della Borsa ovvero di tutte le oltre 400 azioni quotate e in automatico senza interferenza umana faccio una classifica delle migliori 10 azioni. Come faccio a decidere a priori come decidere? Semplice, debbo evidenziare una serie di regole di entrata ed uscita sulle azioni e poi testare nel passato. Se i risultati sono positivi allora applico automaticamente quelle regole al mercato di Borsa senza chiedermi ogni volta se debbo comprare o se debbo vendere. La statistica e il computer decidono per me. Quale potrebbe essere la regola? Ad esempio seleziona tutte le azioni che sono sopra la media mobile a 200 giorni. Oppure seleziona tutte le azioni che hanno controvalori scambiati che si sono incrementati del 100% rispetto alla media mobile a 20 giorni. Oppure ancora seleziona tutte le azioni che sono al 10% di distanza dal massimo annuale. Ci sono migliaia di regole che possono essere composte in variegato modo. Quello che fa la differenza è che se un insieme di regole è vincente su un arco di tempo di 20 anni allora… piatto ricco mi ci ficco!

L’indipendente di Borsa ha elaborato nel corso degli ultimi 30 anni una formula proprietaria denomina Indipendent Trend Index (acronimo ITI su www.emiliotomasini.it) che permette con un clic di ordinare dall’alto al basso le migliori azioni di Borsa Italiana.

Ecco le prime 10 azioni di Borsa Italiana secondo ITI con un controvalore scambiato e una liquidità degne di nota:

CAMPARI, TXT E-SOLUTIONS, FERRARI, MFE, MONCLER, A2A, TOD’S, IREN, AMPLIFON, UNICREDIT

Come potete notare tra queste azioni ve ne sono alcune di cui parliamo continuamente nei nostri video-editoriali. La ragione per cui ne parliamo ? Semplice: ogni giorno perscrutiamo l’ITI e focalizziamo la nostra attenzione su queste azioni (a dire il vero non ci piacciono molto le utilities ma per rispetto della classifica le abbiamo menzionate lo stesso).

Alcuni commenti sparsi:

CAMPARI: ha il classico trend che piace a noi ovvero sale dolcemente a 45 gradi senza grandi scossoni. Non appena perde il 5% è da comprare con la mitragliatrice.

FERRARI: è l’unica azione che raccomandiamo di comprare da almeno qualche anno a questa parte. E purtroppo il suo charme non è venuto meno con il tempo visto che viaggia sui massimi storici

MONCLER: quando non sapete cosa fare potete comprarla, ad ogni ritracciamento piatto ricco mi ci ficco. Ora è in allungo

UNICREDIT: anche un analista tecnico cieco vede il bellissimo triangolo simmetrico in cui è conficcata e che si sta preparando a rompere

