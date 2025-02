Spread ai minimi da ottobre 2021

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo spread tra Btp e Bund aggiorna i minimi da circa tre anni e mezzo, scendendo a 105 punti. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano di riferimento e il Bund di pari scadenza è calato fino a 105,5 punti dai 107 dell'apertura, toccando i livelli più bassi dal 22 ottobre 2021. Il rendimento del titolo italiano a 10 anni sul mercato secondario si attesta al 3,51%.

Il Tesoro ha assegnato in asta titoli a medio-lungo termine per un totale di 5,75 miliardi di euro, con il rendimento del Btp triennale che è sceso ai minimi dal 2022. In particolare, è stata collocata la settima tranche del Btp triennale con scadenza 15 ottobre 2027 per un importo di 3,25 miliardi di euro. Il rendimento lordo è diminuito di 33 punti base al 2,52%, segnando il livello più basso da luglio 2022. La domanda ha raggiunto i 5,123 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,58.

Il Tesoro ha inoltre assegnato la sesta tranche del Btp settennale con scadenza 15 novembre 2031 per 1,25 miliardi di euro, con un rendimento in calo di 32 punti base al 3,18%. La domanda per questo titolo è stata pari a 2,283 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,83.

Infine, è stata collocata l'undicesima

tranche del settennale off the run con scadenza 15 luglio 2031 per un importo di 1,25 miliardi di euro, con un rendimento del 3,13%. La domanda ha raggiunto i 2,317 miliardi, per un rapporto di copertura di 1,85.