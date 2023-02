Ma tu lo sai che la Borsa Italiana sta andando al rialzo? Azioni Cementir sul podio degli acquisti

C’è un indicatore che ha segnato questi livelli di “breath” del mercato, dove per breath si intende il respiro del mercato come numero dei titoli che ogni giorno chiude al rialzo rispetto a quelli al ribasso o invariati, solo nel novembre del 2009, dopo il tracollo dei mercati post Lehman Brothers. E’ il MCClellan indicator, che viene variamente definito utilizzando alcune medie mobili e il rapporto tra numero dei titoli al rialzo e numero dei titoli al ribasso o invariati. Ebbene questo rapporto è ai massimi oggi come oggi così come lo era esattamente sul fondo del più pesante ribasso degli ultimi 20 anni. Cosa significa? Difficile dirlo, visto che allora era un minimo storico di mercato mentre ora siamo su un massimo. L’unica cosa su cui tutti concordiamo è che viviamo momenti particolari in cui può succedere di tutto, anche l’inizio di un mercato Toro.

Molti delle azioni italiane infatti sono sottovalutate nei corsi azionari rispetto al loro valore teorico dato dal modello dei flussi di cassa scontati e questo la dice lunga sul perché le azioni si siano messe a correre. Francamente non vedo la fase speculativa, che è quella più gustosa ma anche quella più pericolosa, che antecede il ribasso, con il signor Luciano che parla di borsa al bar la mattina con la barista. Anzi, siamo agli esordi di un fenomeno del genere perché ora è l’opposto: nessuno scrive che siamo in una situazione particolarmente rialzista.

Oggi parliamo di Cementir, una azione che quota circa il 20% sotto il fair price di 9-10 euro e ha multipli Price / earning e EV / ebitda inferiori alla maggior parte delle aziende similari. Buona la redditività con un margine operativo % del 9 % e un Piotroski di 8.

Il grafico mensile di Cementir ci dice che è una azione ciclica come è facile da immaginare.

Se guardiamo Cementir sul grafico daily notiamo come abbia disegnato un uncino che ci permette di entrare o al superamento del massimo relativo (ma lo stop loss sarà sotto il minimo dell’uncino e quindi lontano e quindi grande rischio ma più facilità di guadagno perché se rompe il massimo poi sale) oppure comprare durante il ritracciamento con il minimo dell’uncino sotto le scarpe (stop loss vicinissimo ma facilissimo essere stoppati, se si azzecca il minimo grande guadagno):

Comunque uno la voglia mettere e sebbene non piaccia a nessuno sentirsi sempre ripetere la manfrina che dipende dal tuo profilo di rischio / rendimento anche in questo caso a qualcuno piace caldo e a qualcun altro piace freddo. Se vuoi trarre profitto da questo rialzo di Borsa puoi leggere gratis e senza impegno per 7 giorni l’indipendente di Borsa cliccando qui.