Bracco porterà Accademia Scala e un Tintoretto all'Expo Osaka

Il Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka, ambasciatore Mario Vattani e Diana Bracco presidente e ceo del Gruppo Bracco (insieme nella foto), hanno siglato un accordo di partnership in base al quale il Gruppo farmaceutico sarà Official gold sponsor del Padiglione Italia in Giappone. «Insieme - assicura Vattani - collaboreremo su arte, scienza e alta tecnologia, elementi chiave che l'Italia intende promuovere per ampliare e completare la propria immagine nel mondo in sinergia con aziende italiane d'eccellenza». Grazie a Bracco al Padiglione Italia sarà esposto il ritratto del giovane diplomatico It Mancho (1585) di Domenico Tintoretto, simbolo dello storico dialogo tra i due Paesi, ma Bracco sarà presente anche nell'area dedicata alla persona, con iniziative sui temi scientifici della salute e del benessere di cui è leader mondiale. Il tema scelto dall'Italia per la sua partecipazione all'Expo di Osaka L'Arte rigenera la Vita rappresenta un'opportunità unica per far conoscere l'eccellenza italiana in ambito culturale, artistico, scientifico e tecnologico, spiega Bracco ceo del gruppo leader globale nell'imaging diagnostico e presente in Giappone già dal 1992.

E in occasione del National day dell'Italia all'Expo dell'11-12 settembre il Gruppo Bracco sosterrà un evento culturale durante la cerimonia dell'Alzabandiera: l'Accademia Teatro alla Scala, con la sua Scuola di Ballo, presenterà un suo spettacolo e nel palinsesto di Fuori Expo, la mostra fotografica «Milano con gli occhi di Leonardo».