Buffa la vedova in cerca del "famolo strano"

Amara la fine di chi non si è mai divertito da giovane. Ne sa qualcosa Nancy, insegnante in pensione e soprattutto vedova di un marito super serio, di quelli - per intenderci - che si sono fatti mancare tutto. Perfino un «famolo strano» sotto le lenzuola. Perché, per quei pochi che non lo sapessero o lo avessero dimenticato, è vita anche quella. Anzi, soprattutto quella. E la solita minestra, anche se buona, perde prelibatezza se il copione è sempre lo stesso. Insomma la mite Nancy - un'esistenza tutt'altro che sexy - è curiosa di sapere che cosa diavolo si sarà mai persa. In tutti i... sensi.

Morale. Visto che le sostanze sembrano permetterlo e ormai è una donna libera, vuole assaggiare i frutti del brivido. Poco disinvolta e totalmente incapace nell'arte del rimorchio che, soprattutto al femminile, richiede esperienza e - con i tempi che corrono -promette insidie, si lancia nell'oscuro mondo del sesso a pagamento. Chiamatelo gigolò come si diceva una volta o escort come si usa oggi, fatto sta che la tenera e ignara Nancy si ritrova in camera d'hotel uno stangone nero e palestrato dal cuore tenero e raffinata educazione. Nome d'arte Leo Grande, sembra essere l'uomo giusto per le stagioni mancate. Invece... Sorpresa sorpresissima, il piacere di dialogare - anche se la differenza d'età è tiranna - si sovrappone al piacere e basta.

Tuttavia, spogliarsi non è solo togliersi i vestiti reali ma anche scoprire il velo che nasconde il proprio carattere. Le paure. Le ansie. Desideri mai soddisfatti. E questo è il tema di una commedia con due attori che sembra fatta apposta per il teatro. Una scenografia povera e dialoghi a ruota libera. Come un confessionale laico, anzi laicissimo in cui il confessore è anche il peccatore e chi si inginocchia non lo fa per piacer suo ma per dare figli a Dio. Un ribaltamento delle parti che, sull'altare del sesso, sposa l'impossibile. A questo punto ci si domanderà se alla fine il brivido caldo di una notte di passione sia stato memorabile ma questo resti in sospeso. In fondo, è tutta una provocazione.