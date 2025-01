"C'è posta per te" riparte con il miglior debutto dal 2002

Ascolta ora 00:00 00:00

Che C'è posta per te sia un campione di ascolti televisivi non è certo una novità. Ma il risultato della prima puntata di questa stagione è realmente esaltante. Il people show di Maria De Filippi (foto) è stato visto sabato sera sulla rete ammiraglia Mediaset da 4.833.000 spettatori con il 31.3% di share, risultando di gran lunga il programma più visto del prime time. Al secondo posto la prima puntata della nuova edizione di Ora o mai più su Rai1, condotta da Marco Liorni, con 2.693.000 spettatori e il 18.2% di share. Terzo piazzamento per In altre parole su La7 distanziatissimo con 974.000 spettatori e il 5.3% di share.

Ospiti della prima puntata di C'è posta per te sono stati l'attaccante della Juventus e della nazionale serba Dusan Vlahovic e lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Si aggiungono alla schiera di celebrità che nelle precedenti 27 edizioni si sono alternate sul palcoscenico di fianco a Maria De Filippi, da Sophia Loren fino a Julia Roberts, John Travolta, Robert De Niro, Nicole Kidman, Dustin Hoffman, Gerard Depardieu, Patrick Dempsey, Kevin Costner, Matthew McConaughey, Keanu Reeves, Orlando Bloom, Antonio Banderas e Diego Armando Maradona, tanto per citarne qualcuno.

Insomma un risultato di ascolti che conferma non soltanto il valore di un format tra l'altro esportato in tante paesi esteri, ma anche la capacità di rimanere sempre attuale nonostante vada in onda da quando la televisione generalista era in un'altra epoca (non a caso sul target 15-19 anni lo share è del 43,34 per cento). Lo conferma anche il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri: «C'è posta per te e Maria De Filippi sono quanto di più caldo e familiare possa proporre l'intero panorama della tv italiana. E Canale 5 ne beneficia da ben 28, splendide, edizioni: anni di tv impeccabile.

Maria, Fascino Pgt, autori e struttura produttiva, sono gli insostituibili motori di un people-show che racconta la parte più vera del Paese». Per gli amanti delle percentuali il programma nato il 12 gennaio del 2000 per la rete ammiraglia Mediaset registra il miglior dato dal 2002.