Quattro calciatori per Messi: il piano del Barcellona per far tornare la "Pulce"

Il Barcellona ha nostalgia di Messi, Messi non ha mai avuto un amore così viscerale per il Paris Saint-Germain: sono solo due piccoli indizi ma che possono fare grande il prossimo calciomercato con le strade tra la "Pulce" e i blaugrana che potrebbero tornare a unirsi e un ritorno pieno di significato nel club dove è diventato il calciatore più forte del mondo vincendo, tra l'altro, ben sei palloni d'oro.

Cosa può succedere

Anche se la Liga non cambierà le regole del fair play finanziario come ha già ribadito il presidente, Javier Tebas, ha anche chiarito che se il Barça trovasse la "formula" giusta per riportare Messi a casa dopo quella che viene definita la "dolorosa partenza" nel 2021, questo matrimonio si potrebbe fare: a riportare la notizia sono gli spagnoli di MundoDeportivo che ha disegnato anche i moduli con cui scenderebbe in campo la squadra allenata da Xavi: tre diverse opzioni che prevedono un 4-3-3, 4-4-2 a rombo e il 4-2-3-1. Da non dimenticare anche le sirene arabe, soprattutto quelle del club Al Hilal che avrebbe offerto un contratto mostruoso da 400 milioni di euro (netti) l'anno per due stagioni, proposta che Messi e il suo entourage stanno vagliando ma che non sembra avere la priorità.

"Sarebbe una buona notizia"

Anche il vicedirettore del marketing del Barca, Juli Guiu, auspica un aiuto da parte di Tebas perché " sarebbe sciocco se non ci aiutasse nel caso dovesse trovarsi un accordo " col giocatore, che a giugno è in odor di lasciare il Paris Saint Germain. "S arebbe proprio una buona notizia, non con le cifre che sono state pubblicate, ma sarebbe una grande notizia. Messi è ancora il calciatore numero uno al mondo, Haaland non ha il suo fascino, ed è chiaro che il suo ritorno sarebbe positivo anche per il mondo del marketing, ma questo non significa che tornerà ", ha dichiarato.

Chi sono i "sacrificabili"

E adesso si aprono un paio di scenari: il quotidiano spagnolo Sport scrive che il Barcellona starebbe valutando un ritorno di Messi se accettasse un contratto da 25 milioni lordi l'anno, come quello di Lewandowski, ma che sarebbe un quarto rispetto al precedente contratto che aveva prima di approdare al Paris Saint-Germain. Oppure, come scrive MundoDeportivo, i blaugrana farebbero cassa con il mercato (almeno 100 milioni di euro) cedendo calciatori non considerati indispensabili per Xavi che rispono ai nomi di Ansu Fati, Ferran Torres, Rapinha e l'ex rossonero Kessié. Quattro nomi per Messi, sarà davvero così? Di sicuro, il prossimo calciomercato estivo promette scintille.