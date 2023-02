L'enorme offerta di Elon Musk per il Manchester United

Dopo l'acquisizione di Twitter, Elon Musk starebbe pensando di entrare a gamba tesa anche nel mondo del calcio con l'acquisizione del Manchester United: è l'indiscrezione che arriva da oltremanica secondo la quale il magnate proprietario di Tesla avrebbe pronti 4.5 miliardi di sterline, poco più di 5 miliardi di euro.

La vendita del Manchester Utd

I quotidiani inglesi sono sicuri: oltre ai qatarioti c'è il forte interesse di uno tra gli uomini più ricchi sul pianeta. La famiglia Glazer aveva messo in vendità la società nello scorso mese di novembre quando il "mal di pancia" di Cristiano Ronaldo era sempre più evidente con il calciatore che sarebbe poi approdato all'Al Nassr in Arabia Saudita. Le offerte fissate dai Glazer, che detiene il 97% del club, dovrebbero scadere il 17 febbraio, in pratica tra 72 ore da adesso ma non si tratta di una scadenza "rigida" a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile e multimiliardaria.

"Unica squadra sportiva"

Sempre secondo quanto riportato dai quotidiani di Londra, Elon Musk avrebbe anche affermato che il Manchester United è " l'unica squadra sportiva " per la quale potrebbe fare una follia anche se lo stesso magnate avrebbe respinto le indiscrezioni parlando di uno " s cherzo di lunga data ". In realtà, però, di recente sembra sia tornato alla carica per provare a vincere la concorrenza del capo di Ineos, Jim Ratcliffe, quarta azienda chimica più grande al mondo e un gruppo del Qatar. Il The Mirror racconta che i Glazer vorrebbero non meno di 5 miliardi di sterline, in linea quindi con la potenziale offerta di Musk: la famiglia americana ha acquisito il club nel 2005 ma potrebbe accontentarsi di investimenti rispetto alla cessione completa del club.

L'interesse del Qatar

Come accennato, il diretto corrente di Musk sarebbe il Qatar Investment Authority che starebbe collaborando con un consorzio di investitori per preparare un'offerta iniziale da presentare entro la fine della settimana come riportato da Bloomberg. Il QIA non ha nulla a che fare con il Qatar Sports Investments che possiede il Paris Saint Germain e con una quota anche nel Braga (società portoghese) e non si andrebbe quindi a creare alcun conflitto di interesse se Manchester United e Psg giocassero nella stessa competizione europea. La situazione, d'altronde, è simile a quanto avviene già tra Lipsia e Salisburgo che fanno capo alla Red Bull.

Secondo l'ultimo elenco proposto da Forbes, Musk nel 2022 era l'uomo più ricco del mondo con un patrimonio netto stimato in 219 miliardi di dollari: cosa sarebbero mai, effettivamente, i 5 milardi di euro che dovrebbe sborsare per diventare proprietario dello United?