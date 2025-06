Un libro tutto da “Condividere”

Un progetto editoriale in grado di raccontare il ritmo, le idee visionarie e il gusto per il divertimento propri di un’idea di ristorazione aperta al mondo: è il libro dedicato al ristorante Condividere di Torino (una stella Michelin) che, tra le parole di Federico Zanasi, Ferran Adrià ed Eugenio Signoroni e le coinvolgenti immagini di Laura La Monaca e Stefano Videtta, si offre come un viaggio immersivo nel ristorante stellato del Gruppo Lavazza, che ha fatto della condivisione e della convivialità la ragion d’essere di un innovativo concetto di fine dining, mescolando alta gastronomia a semplicità mediterranea.

Il progetto, curato dalla casa editrice TOPIC di Marco Bolasco e presentato ieri nello stesso ristorante affollato di grandi chef e critici gastronomici accorsi a Torino per la 50 Best Restaurants, racconta la genesi del ristorante Condividere, situato all’interno di Nuvola Lavazza, Headquarters del Gruppo, il suo contesto storico e culturale, la sua identità fortemente radicata nella città di Torino, con una visione internazionale e i personaggi che hanno contribuito a dargli vita e forma. Primi tra tutti, la quarta generazione della famiglia Lavazza, artefice di questo ambizioso progetto in cui vivere un’esperienza di condivisione di idee, di cultura e di cibo, caratterizzato da una grande propensione all’innovazione e alla bellezza. Ma anche Dante Ferretti, il famoso scenografo italiano che ha immaginato e progettato gli interni del ristorante, e la mente visionaria di Ferran Adrià, presidente di El Bulli Foundation, colui che ha dato forma alla gastronomia contemporanea mondiale. Il libro ospita un avvincente racconto fatto di immagini e parole di una giornata al Condividere e raccoglie più di 45 ricette create dal suo chef, Federico Zanasi.

“Condividere è un laboratorio vivente dove si celebra l’essenza della cucina italiana in una forma nuova – commenta Adrià -. Questo libro ne racconta l’anima, ed è per me motivo di grande orgoglio aver contribuito alla nascita di un progetto così coraggioso, che unisce avanguardia e tradizione con naturalezza, in uno spirito conviviale e festoso tutto italiano. La gastronomia italiana è un patrimonio immenso, tra i più ricchi e complessi al mondo. Ma il suo futuro, come per tutte le grandi culture, dipenderà dalla capacità di continuare a innovare, studiando, catalogando, e formando nuove generazioni capaci non solo di cucinare, ma di gestire, creare valore, pensare in modo sistemico. Nei prossimi anni sarà fondamentale parlare non solo di tecnica e gusto, ma anche di sostenibilità economica, cultura imprenditoriale e salute mentale in cucina. E proprio in questo, l’Italia ha la forza per guidare una nuova era della ristorazione mondiale. Perché, come ho detto più volte: senza creatività non c’è futuro, ma senza felicità, non c’è cucina”.

Il progetto editoriale Condividere ha visto impegnati in un dialogo aperto e dinamico Federico Zanasi e Ferran Adrià, per esplorare tutte le opportunità offerte da questo nuovo concept, spingendo al massimo la creatività e dando forma concreta alla dimensione empirica. “Sono felice e orgoglioso della pubblicazione del libro Condividere, che celebra non solo un ristorante, ma un nuovo concetto di ristorazione e una nuova visione di convivialità - commenta chef Zanasi -. Il ristorante Condividere è il risultato di un progetto corale, nato dall’incontro di menti straordinarie: Ferran Adrià, Dante Ferretti, il gastronomo Bob Noto e la famiglia Lavazza, che hanno voluto coinvolgermi in questo sogno. Un progetto che è soprattutto l’esito di un lavoro di squadra, quotidiano, fatto di passione, ricerca e identità. Il libro racconta tutto il percorso fatto insieme fino a oggi e invita il lettore a entrare nel nostro mondo, a viverlo attraverso immagini e parole, per scoprire cosa significa davvero far convivere creatività e autenticità attorno a una tavola”.

“Condividere è un progetto innovativo, che ha saputo produrre contenuti nuovi nell’ambito di una delle passioni più forti e strutturate che esistano sul pianeta: la tavola e la ristorazione – spiega Marco Bolasco, editore di TOPIC -. E in qualche modo è lo stesso obiettivo che si è data la nostra start-up editoriale Topic: innovare nell’ambito di uno dei contesti culturalmente più significativi che abbiamo, ovvero quello dei libri”. “Il libro – conclude Giuseppe Lavazza - racconta l’essenza profonda di Condividere, un progetto coraggioso e aperto, capace di riscrivere le regole dell’ospitalità italiana con uno spirito contemporaneo e internazionale.

Insieme a Federico Zanasi, con il supporto visionario di Ferran Adrià, abbiamo costruito un luogo dove la cucina non è solo esperienza sensoriale, ma anche racconto, emozione, cultura viva. Questo libro custodisce la visione che ci ha guidati fin dall’inizio: coniugare eccellenza e convivialità in un’ambiente accogliente e creativo”.