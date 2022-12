6mila euro di stipendio: ecco chi sta cercando Cristiano Ronaldo

Oramai pronto a siglare il contratto che lo legherà all'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo è ora alla ricerca del personale a cui affidare la gestione delle sue esigenze nella nuova mega villa di lusso, proponendo uno stipendio da 6mila euro al mese.

La reggia di CR7

Reduce dal più che deludente mondiale in Qatar, l'ex calciatore del Manchester United, nell'attesa di volare a Riad per apporre la propria firma sull'accordo faraonico propostogli dalla sociatà di calcio saudita, si sta occupando di organizzare al meglio la sua reggia anche con la ricerca dei giusti collaboratori domestici. La dimora di lusso si trova nella zona di Quinta Marinha, nella regione di Cascais, a breve distanza dall'Oceano Atlantico e ad una trentina di chilometri circa da Lisbona. È stata acquistata per la ragguardevole cifra di 10 milioni di euro, anche se si stima una spesa doppia (pertanto con l'esborso almeno di ulteriori 10 milioni) a conclusione dei lavori extra, delle rifiniture di lusso e degli ampliamenti via via programmati dai due coniugi.

Secondo la stampa portoghese, al costo iniziale si sarebbero aggiunti successivamente altri 12 milioni (per un totale quindi di circa 32 milioni di euro) a causa dei costi di trasferimento di un Golf Club nelle vicinanze della villa di CR7, particolarmente interessato al fatto che la sua visuale resti libera il più possibile. La reggia dell'attaccante si sviluppa complessivamente su 2.720 metri quadri suddivisi su tre distinti piani, e ad essi si aggiungono ulteriori 544 metri quadri che includono giardino, piscina esterna, palestra, campo da tennis e, ovviamente, un ampio garage in cui posteggiare il suo parco auto, che si è di recente arricchito di una Rolls-Royce Dawn di colore bianco donatagli da Georgina. Trovano spazio altri due importanti edifici indipendenti, che potranno ospitare parenti o amici.

La ricerca di personale

Non solo finiture di lusso e arredo, tuttavia, dato che la famiglia di Ronaldo è alla ricerca di personale a cui affidare la gestione della casa e delle proprie quotidiane necessità. Anche in questo caso non si bada a spese. Stando a quanto riportato sul Correio da Manhã, per gli almeno quattro dipendenti che la famiglia vuole assumere, una volta che i lavori saranno portati a conclusione, sarebbe pronto un contratto con paga minima da 6mila euro. Ovviamente costoro dovranno, come comprensibile, firmare specifiche clausole che li vincoleranno a una totale riservatezza.

Due posti sarebbero, secondo alcune fonti, già stati assegnati: si tratta di un maggiordomo e di uno chef. È quest'ultimo l'aspetto più particolare da sottolineare. Da sempre molto attento alla propria dieta, CR7 ha ingaggiato uno specialista del sushi per la ragguardevole cifra di 5500 euro al mese: a quest'ultimo sarà assegnata una specifica parte della casa in cui lavorare.