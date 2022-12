"Grazie amore mio", il regalo di Georgina che ha conquistato Ronaldo

Un regalo di Natale da 355mila euro: Georgina Rodriguez immortala su Instagram il momento in cui fa dono a Cristiano Ronaldo di una nuova fiammante Rolls-Royce che andrà ad incrementare l'ampiezza del già nutrito parco auto di proprietà del calciatore portoghese.

La collezione di gioielli a quattro ruote dell'ex attaccante del Real Madrid, da anni una vera e propria passione, si arricchisce dunque di un ulteriore pregevole esemplare, che in ben pochi al mondo possono vantarsi di avere nel proprio garage. Si tratta di una Rolls-Royce Dawn di colore bianco, che Georgina, ben consapevole del fatto che avrebbe fatto breccia nel cuore di Ronaldo, ha fatto trovare fuori casa al marito con un bel fiocco rosso. La Dawn è uno dei modelli più famosi ed esclusivi della Rolls-Royce, in particolar modo per il fatto che dopo otto anni di produzione (2015-2022), lo scorso marzo la storica casa automobilistica britannica aveva annunciato che non avrebbe più accettato ordini relativi a tale vettura di lusso.

Non è la prima volta che Georgina Rodriguez fa una sorpresa del genere al consorte. Lo scorso 5 febbraio, in occasione del 37esimo compleanno dell'attaccante portoghese, era stato il turno di una Cadillac Escalade del valore di circa 300mila euro. Tornando indietro di altri due anni, quando CR7 spense 35 candeline, la moglie gli fece dono di una Mercedes Brabus Classe G da 600mila euro, un modello prodotto in un numero estremamente esiguo di esemplari accessibili al pubblico.