Abate, l’ex Milan licenziato e reintegrato: cosa è successo

Si può considerare un esonero "lampo" visto il successivo reintegro in società: sono state ore movimentate alla Ternana che nella serata di giovedì 6 febbraio aveva comunicato l'esonero all'ex terzino del Milan, Ignazio Abate, salvo poi ripensarci poco dopo.

Il comunicato sul sito

La società umbra aveva già pubblicato il classico comunicato stampa come accade in questi e tanti altri casi spiegando di aver scelto Fabio Liverani mentre ad Abate " un augurio di buon proseguimento di carriera e un ringraziamento per il lavoro svolto ". Per Liverani, la Ternana ha parlato di " un gradito ritorno dopo la storica salvezza ottenuta nella stagione 2016/17 ". Tutto è sembrato molto strano visto che nel girone B di Lega Pro la Ternana si trova al secondo posto della classifica con 51 punti e a sole tre lunghezze dalla capolista Entella.

Le voci e il dietrofront

Poche ore dopo l'esonero e in piena notte, ecco che il presidente della Ternana, Stefano D'Alessandro, ha incontrato Abate in un confronto a due: ma cosa è successo? Non ci sono certezze ma soltanto ipotesi: lo scontro sarebbe avvenuto perché Abate non avrebbe inserito il figlio del presidente, Mattya D'Alessandro (attualmente un calciatore della Primavera), tra i convocati per la prossima gara che i dovranno sostenere nel posticipo di lunedì 10 febbraio con l'Arezzo. Il presidente non ha mai confermato questa versione parlando soltanto di un chiarimento su " cose di spogliatoio che rimangono nello spogliatoio ".

Nella nottata di venerdì il confronto c'è stato anche con una frangia di tifosi e tra i calciatori e lo stesso presidente per fare il punto della situazione e avere spiegazioni in merito. " Ci siamo confrontati, erano solo incomprensioni di spogliatoio: Abate resta", avrebbe poi aggiunto il presidente ponendo fine alla questione. Di sicuro si è trattato di un raro caso di licenziamento e ripensamento "lampo": sono molto frequenti, nel mondo del calcio, i ritorni di fiamma di allenatori che, dopo essere stati esonerati, ritornano in quella società anche pochi mesi dopo ma certamente poco frequente il reintrego dopo soltanto una manciata di ore e la presentazione di un nuovo mister che sarebbe stato Fabio Liverani.

Ignazio Abate ha iniziato e

concluso la sua carriera nel Milan dove ha totalizzato 243 presenze segnando tre reti: anche da allenatore è stato tra i rossoneri prima in Under-16 e poi con la Primavera. Dal 2024 allena la prima squadra della Ternana.