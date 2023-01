Lo stesso tumore di Vialli si porta via Donato Ranni, manager e amico del calciatore

Se ne è andato a sei giorni di distanza da Gianluca Vialli per lo stesso crudele male. Giovedì sera è morto all'ospedale di Chieti Donato Ranni, 52enne dirigente calcistico in diverse realtà del territorio abruzzese, in circostanze che hanno ricordato quelle della scomparsa del campione italiano.

Tra le prime esperienze da dirigente c'è quella della presidenza del Carunchio 2010, squadra locale che nel 2015 venne allenata dalla coppia formata da Gianluca Vialli e Lorenzo Amoruso all'interno del programma televisivo di Tv8, Squadre da incubo. Ranni aveva vissuto con grande gioia quel periodo in compagnia della troupe. Per Donato quella esperienza era stata una sorta di coronamento della sua avventura sportiva tanto che le chiacchierate e le battute tra lui e Vialli regalarono momenti indelebili.

La vita di Ranni non era solo calcio, quando poteva assisteva i ragazzi disabili della fondazione Mileno di Vasto ospitati nella struttura di Gissi. Le parole della direttrice Tonia Desiderio danno un'idea del valore morale del 52enne: "Il suo pensiero era sempre rivolto a questi ragazzi, li riempiva di regali, pensate che quando fece preparare le nuove giacche invernali per la sua squadre ne ordinò molte di più per donarle ai nostri ospiti. Ancora oggi le indossano per le attività all'esterno. Una bontà d'animo unica". L'ultimo saluto ci sarà sabato mattina alle nella chiesa di San Giovanni Battista di Carunchio.

Con Vialli in "Squadre da incubo"

Calciatore, allenatore, telecronista ma non solo. Nella sua lunga carriera Vialli è stato anche un volto della tv. E proprio con un format televisivo, Squadre da incubo, era arrivato in Abruzzo nel marzo 2015. Nel programma, andato in onda l’anno successivo su Tv8, l'ex calciatore e Lorenzo Amoruso giravano l’Italia per dare manforte a formazioni dilettantistiche da risollevare. La scelta cadde sul Carunchio 2010, all’epoca all’ultimo posto del girone G di Seconda categoria. In quei giorni le riprese furono fortemente condizionate dall’abbondante nevicata che impedì alla squadra del presidente Ranni di giocare sul campo di casa.

Dopo aver analizzato i punti di forza e debolezza della squadra, Vialli e Amoruso diedero consigli al mister Alberto Potente. Per le persone del luogo furono giornate indimenticabili, in cui ci fu l'occasione di incontrare Vialli che non si sottrasse a chiacchierate, foto e autografi. Tutti apprezzarono le grandi qualità umane oltre che le competenze tecniche del campione italiano. Un'esperienza meravigliosa che torna nei ricordi di chi vi partecipò ancora di più in questi giorni dopo la scomparsa ravvicinata di Gianluca Vialli e Donato Ranni. Con grande nostalgia di quei giorni.