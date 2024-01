Affare concluso: Terraciano alla corte di Pioli

Affare fatto. Il Milan vince il duello di mercato con la Fiorentina e chiude il secondo acquisto di questa finestra invernale dopo Matteo Gabbia: preso Filippo Terracciano dal Verona 5,5 milioni (bonus inclusi); mentre il jolly difensivo veronese si legherà al Diavolo con un contratto fino al 2028 con ingaggio da 800mila euro a stagione.

I rossoneri hanno deciso di accelerare nelle scorse ore, onde evitare possibili inserimenti di altri club come Juventus e Atalanta che erano vigili sul classe 2003. A proposito di giovani talenti: la Roma si è aggiudicata la corsa per il talento juventino Dean Huijsen, che è sbarcato ieri pomeriggio nella Capitale con la formula del prestito semestrale.

La Juve incassa 700mila euro e avrà parallelamente il giovane attaccante Luigi Cherubini (classe 2004), che settimana prossima salirà alla Continassa per firmare il contratto fino al 2027. Restando in tema di scontri di mercato, i bianconeri stanno provando il sorpasso ai danni dell`Inter per Tiago Djalò.

Il centrale portoghese è in scadenza a giugno col Lille e ha già comunicato ai francesi che non rinnoverà. Dietro questa mossa ci sarebbe un pre-accordo con l`Inter per un quinquennale. Condizionale d`obbligo, perché i nerazzurri contano di chiudere l`affare a febbraio e l`inserimento della Vecchia Signora può cambiare le carte in tavola. La Juve, infatti, è disposta a prendere subito il calciatore lusitano, pagando un piccolo indennizzo di 2-3 milioni al club francese, che naturalmente ora propende per la soluzione bianconera. A questo la volontà di Djalo risulterà determinante: manterrà il patto con l`Inter o si farà sedurre dal pressing juventino?

Una decisione è prevista nei prossimi giorni. Servirà molto meno tempo per scoprire il futuro di Agoumè, che l`Inter si appresta a cedere il centrocampista francese in prestito con diritto di riscatto al Siviglia da dove è in partenza Souamrè. Il mediano francese è nel mirino del Napoli, che aspetta il via libera dell`Udinese per Samardzic (operazione da 20 milioni più bonus) e continua a duellare col Tottenham per Dragusin (Genoa); mentre Politano è a un bivio. Da un lato la promessa di rinnovo di De Laurentiis fino al 2027, dall`altro il ricco triennale messo sul piatto dagli arabi dell`Al Shabab (7 milioni a stagione). La sensazione che se ADL formalizzerà il prolungamento, l`esterno rimarrà in azzurro.