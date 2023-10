Agli Europei con gli anitsemiti

Il presidente turco Erdogan ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale per i morti palestinesi. Anche le partite di calcio del campionato hanno osservato un minuto di silenzio. E venerdì sera, nelle strade di molte città turche, si sono svolte diverse manifestazioni di protesta contro Netanyahu.

In risposta alla scelta di Erdogan, due calciatori israeliani dell'Antalyaspor si sono rifiutati di partecipare alla trasferta per la partita di ieri contro il Gaziantepspor. L'attaccante Ramzi Safuri e il difensore Sagiv Shalom Jehezkel, entrambi convocati anche dalla nazionale israeliana, hanno informato i dirigenti del club di Adalia di non voler scendere in campo e nemmeno sedere in panchina o in tribuna e assistere al minuto di cordoglio esclusivo per le vittime palestinesi, come condanna ufficiale di Israele, senza poter osservare lo stesso silenzio per i morti causati dagli attacchi di Hamas.

Una scelta di coscienza religiosa e politica che può però aprire un caso in altri club e in altre federazioni. Tra l'altro l'Uefa ha rinviato, a seguito della situazione di guerra, due partite che vedono impegnate squadre israeliane, Villarreal-Maccabi Haifa in Europa League e Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk in Conference League.

In compenso, grande euforia a Roma e dintorni, per l'Europeo 2032 con il gemellaggio Italia-Turchia.