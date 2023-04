Allarme del Consolato Usa: “Attenzione se venite a Napoli per la festa Scudetto”

L’avviso di “security alert” arriva anche da oltreoceano. La Consul General Tracy Robert-Pounds non usa troppi giri di parole e avvisa i suoi conterranei – turisti e non – presenti sul territorio a prestare la massima attenzione.

Il sentimento di trepidante attesa che da 33 lunghi anni tiene svegli i tifosi partenopei – pronti a riversarsi in città da ogni angolo del globo per la sfida contro la Salernitana di domenica – è misto alla preoccupazione che affligge ogni sede istituzionale interessata dagli imminenti festeggiamenti per la festa scudetto.

"Tra fine aprile e inizio maggio – afferma la comunicazione sul sito dell'ambasciata Usa – sono previsti grandi festeggiamenti in tutta la città, quando la Ssc Napoli vincerà matematicamente il campionato di Serie A. È prevista anche una seconda celebrazione formale a conclusione della stagione calcistica, all'inizio di giugno. Le celebrazioni spontanee potrebbero durare più giorni e ci sarà un corrispondente aumento di grandi raduni pubblici, traffico intenso o chiusure stradali, uso significativo di fuochi d'artificio e consumo di alcol in tutta la città. I grandi raduni pubblici, il traffico intenso e le probabili chiusure stradali causeranno notevoli ritardi negli spostamenti da e verso il lavoro, le scuole, gli aeroporti e le stazioni ferroviarie. I visitatori/turisti di Napoli e dintorni potrebbero riscontrare un aumento del traffico e le probabili chiusure stradali causeranno ritardi significativi negli spostamenti da, verso e all'interno della città".

SSC Napoli (Twitter)

Alla fine del comunicato si ricorda di visionare e monitorare il sito e i canali social del Comune di Napoli, oltre che i media locali, “di usare cautela, soprattutto per chi si trova nelle vicinanze o prende parte a un grande raduno che potrebbe potenzialmente diventare indisciplinato o violento” e di “tenere a portata di mano gli effetti personali, lasciando immediatamente qualsiasi area violenta”.

Dopo la richiesta del sindacato OR.S.A. di ieri sul blocco del trasporto pubblico, il notevole aumento di personale fra le fila delle forze dell’ordine, il piano sanitario predisposto dalla Regione Campania, arriva anche il comunicato del Consolato Usa.

Tutto pronto per un momento atteso dai tempi di Diego Armando Maradona a Napoli, nella consapevolezza che la vera impresa sarà l’incolumità di ogni singola persona che sarà presente nel capoluogo campano.

Dopo aver chiesto e ottenuto il posticipo del match contro la Salernitana a domenica 30 alle 15 – originariamente previsto per sabato – la società guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis si prepara a festeggiare il tanto atteso tricolore. La città è pronta, i tifosi pure. Alla gloria manca l'ultimo piccolo centimetro.